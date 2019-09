Bevor es in die nächste Theatersaison geht, war eine Abordnung der Landjugend und des Plattdeutschen Verein Lüdinghausen (PVL) in diesen Tagen auf Spendentour – zu Gast bei den Lüdinghauser Vereinen MS-Selbsthilfegruppe und „Bürger für Bürger“. Die Spenden sind das Ergebnis aus dem Erlös der Aufführungen des Stückes „De Ieshillige“ im Januar, teilt der PVL mit.

Der Verein „Bürger für Bürger“ unterstützt mit der Spende eine nicht sesshafte Frau, die jetzt in Lüdinghausen eine Wohnung bekommt, die mit einfachen Mitteln eingerichtet wird. Die Aktiven unterstützen die Frau bei der Beschaffung von Möbel und dem Herrichten der Wohnung.

Die MS-Selbsthilfegruppe wird für ihre 20 Mitglieder eine „Fahrt ins Blaue“ organisieren. Dabei ist es den Mitgliedern wichtig, in der Gemeinschaft miteinander einen schönen Tag zu erleben, trotz aller gesundheitlichen Einschränkungen.

Eine weitere Spende bekommt das Brücken-Team der Uniklinik Münster . Es ist Teil der Kinderonkologie der Klinik. Die Mitarbeiter unterstützen die Familien sowohl in medizinisch-pflegerischen als auch in psychosozialen Belangen und dies ambulant, denn die meisten betroffenen Familien wünschen sich, trotz Krebserkrankung so viel Zeit wie möglich Zuhause zu verbringen.

Ebenso freuen sich die Trommler der Gruppe „Bloco St. Georg“ über eine Spende. Mit dem Geld ermöglichen der PVL und die Landjugend den Musikern ein neues Outfit. Es wurden Westen genäht und Hüte angeschafft, heißt es abschließend in der Mitteilung.