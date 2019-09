Im vergangenen Jahr hat die Aktion ganze 4000 Euro eingebracht. Ein Grund mehr, sie in diesem Jahr zu wiederholen, finden die Aktiven des Rotary Clubs . Und so werden am Samstag (14. September) im Rahmen des Stadtfestes erneut über 60 verschiedene Artikel versteigert. Auktionator ist Christoph Davids , der schon im Vorjahr die Dinge erfolgreich unters Volk gebracht hat. Gebote können am Samstag um 11 und um 17 Uhr vor der Marktbühne abgegeben werden.

Hochwertige Sitzmöbel

Die Palette der Offerten ist dabei weit gefasst, kündigt Andreas Geiping vom Rotary Club an. Neben Bildern und Lampen werden diverse hochwertige Sitzmöbel versteigert. Hinzu kommen Haushaltsgeräte wie Kaffeemaschine und Wasserkocher, aber auch ein Rasenmäher, eine antike Apothekerwaage und eine Tischtennisplatte befinden sich im Angebot. Hinzu kommen ein Wochenende mit einem Golf Cabrio, Rundflüge über das Münsterland, Brauseminare, eine Weinprobe sowie ein einwöchiger Aufenthalt in einem Ferienhaus im niederländischen Zeeland.

Erlös für die Tafel

Alle Versteigerungsobjekte sind derzeit in einem leerstehenden Ladenlokal an der Kleinen Münsterstraße zu sehen. Die Offerten sind Spenden von Rotariern und heimischen Geschäftsleuten, betont Geiping. Der Erlös der Auktion soll der Tafel Lüdinghausen zugute kommen. Die können angesichts des bevorstehenden Umzugs an den neuen Standort die Finanzspritze gut gebrauchen, sind sich die Rotarier einig.