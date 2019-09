Erst im April dieses Jahres war die Gemeinde Nordkirchen – nach Senden und Ascheberg als dritte Kommune neben Lüdinghausen – beim Trägerverein des Biologischen Zentrums ins Boot gestiegen (die WN berichteten). Gestern folgte nun quasi auf den Fuß die Stadt Olfen. Bürgermeister Wilhelm Sendermann war am Donnerstagvormittag auf ein Glas naturtrüben Apfelsaft – natürlich aus Äpfeln des Biozentrums gewonnen – zur Überreichung der Plakette vorbeigekommen.

„Wir wollen mit unserem Einstieg nicht nur einfach Mitglied des Trägervereins werden“, betonte Sendermann im Gespräch mit Leiterin Dr. Irmtraud Papke, Josef Klaas und dem Vorsitzenden Dr. Rolf Brocksieper. Man strebe vielmehr eine inhaltliche Zusammenarbeit an. Wie die aussehen könnte, umriss das Stadtoberhaupt auch gleich am Beispiel der Füchtelner Mühle. „Wir planen dort die Einrichtung eines Umweltinformationszentrums, außerdem wird dort ein Naturkindergarten entstehen“, informierte Sendermann. Damit wolle man vor allem die Anstrengungen rund um die aufwendige Renaturierung der Steverauen begleiten „Wir möchten dort keine Konkurrenz zum Biologischen Zentrum in Lüdinghausen schaffen, sondern vielmehr beim Thema Umweltbildung, gerade für die ganz junge Generation, eine inhaltliche Kooperation ins Leben rufen“, unterstrich das Stadtoberhaupt

Dass mit Olfen noch nicht das Ende der Fahnenstange in Sachen neuer Mitglieder des Trägervereins erreicht sein muss, ließ Papke am Rande des Termins durchblicken: „Wir sind im Oktober in den Umweltausschuss der Stadt Dülmen eingeladen, um dort unsere Arbeit vorzustellen.“

Brocksieper freut sich über das steigende Interesse der Kommunen im Kreis: „Wir waren vor 30 Jahren mit der Gründung des Zentrums unserer Zeit voraus. Heute hat das Thema Umwelt nicht zuletzt auch wegen der ‚Fridays-for-future‘-Bewegung ein ganz anderes Gewicht bekommen.“