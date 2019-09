Wenn sich in Lüdinghausen sonntags im Morgengrauen unzählige vollgepackte Autos und energiereiche Kinder mit ihren Familien einen Weg in die Innenstadt bahnen, wird schnell klar: der Kinderflohmarkt ist da. Auch beim diesjährigen Stadtfest durfte der traditionelle Abschluss nicht fehlen. Schon einige Tage im Voraus reservierten sich viele Familien ihren Platz mit Klebeband, um am Sonntag die vorher fleißig ausgemistetes Spielzeug und abgelegte Kleidung verkaufen zu können.

Unter strahlend blauem Himmel waren die mit Decken und Tapeziertischen besetzten Straßen schnell mit Besuchern gefüllt, welche um jeden Cent feilschen um das ein oder andere Schnäppchen zu ergattern. Während viele Stände ausschließlich Dinge für das Kinderzimmer verkauften, tummelten sich unter den Händlern auch Trödler, die Schmuck, Dekorationen und Antiquitäten unter die Leute bringen wollten. Die kleinen und großen Aussteller stellten dabei nicht nur ihr Verkaufstalent unter Beweis, sondern trafen am Marktplatz und am Rathaus auch auf ein buntes Bühnenprogramm, während vor allem die Kinder gleichzeitig ihr Taschengeld mit ihrem Verhandlungsgeschick aufbesserten. Auf dem Marktplatz war zudem auch in diesem Jahr ein Spielgelände für die Jüngsten errichtet worden, während Mutige ihr Talent beim vom AMSC organisierten Kartfahren präsentieren konnten. Das erstklassige Wetter, die motivierten Verkäufer und die vielen interessierten Besucher machten den Kinderflohmarkt wieder zu einem familiären, sehr gut besuchten Programmpunkt des Stadtfestes.