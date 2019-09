Hocherfreut zeigte sich Schulleiter Michael Dahmen bei der Vorstellung des neuen Canisia-num-Logos, welches er gemeinsam mit Vertretern der Lehrerschaft und Mitgliedern der Schülervertretung am Dienstag Bürgermeister Richard Borgmann und dem Beigeordneten Matthias Kortendieck präsentierte, heißt es im Pressebericht der Stadt. Dahmen erläuterte, dass dem Ergebnis ein langer Arbeitsprozess vorausgegangen war, indem sich – begleitet von einem Designbüro aus Münster – auch Träger- und Förderverein, Schüler, Lehrer und Eltern intensiv beteiligt hätten.

Das neue Schullogo. Foto: Canisianum

Heraus gekommen ist ein farbenfrohes, mit Kreissymbolen verziertes Logo, welches die verschiedenen Elemente in der und um die Schule abbilden soll. Ein Kreis steht dabei für Lüdinghausen, „da die Schule trotz der privaten Trägerschaft in der Stadtgesellschaft und der Schullandschaft tief verwurzelt ist.“ betonte Dahmen. „Uns war es besonders wichtig, dass sich alle Beteiligten damit identifizieren können.“ ergänzte die Projektverantwortliche Lehrerin Hanna Herlitzius. Auch Schülersprecher Moritz Ruprecht ist überzeugt vom neuen Design: „Es wirkt modern und erfrischend. Aus der Schülerschaft habe ich bisher nur positive Rückmeldungen erhalten.

Bürgermeister Richard Borgmann zeigte sich beeindruckt vom Ergebnis: „Kompliment an alle Beteiligten- Aus eigener Erfahrung wissen wir, wie viel Arbeit in der Erstellung eines Logos steckt und wie viel Überzeugungsarbeit geleistet werden muss, damit sich auch jeder in so einem Logo wiederfindet.“