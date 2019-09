Die Pleite des britischen Reiseveranstalters Thomas Cook sorgt auch in den Lüdinghauser Reisebüros für glühende Telefondrähte. „Wir versuchen seit 7 Uhr, uns einen Überblick über die Situation zu verschaffen“, berichtete beispielsweise Stephanie Reher , Inhaberin des Reisebüros Brackmann, am Montag auf Anfrage der WN. Rund 30 ihrer Kunden seien derzeit in verschiedenen Urlaubsregionen von der Insolvenz betroffen. „Thomas Cook ist der zweitgrößte Reiseveranstalter – das ist katastrophal“, so Reher. „Die Lage ist noch sehr unübersichtlich, und wir können nur das an unsere Kunden weitergeben, was der Veranstalter uns mitteilt.“

Ebenso wie Reher und ihr Team haben auch die anderen Lüdinghauser Reisebüros auf die Nachricht von der Insolvenz am Montag direkt reagiert und Kontakt zu betroffenen Urlaubern aufgenommen. „Wir sind dabei, alle Kunden in den Zielgebieten anzurufen und zu helfen, indem wir sie beispielsweise auf andere Flüge umbuchen“, teilte Thomas Schemmer , Geschäftsführer der Reiseagentur Meimberg, mit.

Caroline Finis, Tourismuskauffrau vom Reisebüro Lückertz, betreut unter anderem Thomas-Cook-Kunden, die nun in Bulgarien festsitzen. „Ganz wichtig ist jetzt die Reiseleitung vor Ort, sie ist ein wesentlicher Ansprechpartner“, erläuterte Finis. Sowohl sie als auch ihre Kollegen der anderen Reisebüros stehen zudem in engem Austausch mit all denen, die für die nächsten Wochen und Monate bereits Reisen des insolventen Veranstalters gebucht haben. „Sie müssen jetzt erst einmal abwarten“, machte Schemmer deutlich. Die deutschen Ableger des Konzerns prüften derzeit, ob es noch Chancen gebe, weiterzumachen.