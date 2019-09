Die drei KFD-Verbände in Lüdinghausen beteiligen sich an der Aktionswoche des Bundesverbandes, die unter dem Leitmotiv steht „Macht euch stark für geschlechtergerechte Kirche“. Das Symbol für diese Aktionswoche ist ein Purpurkreuz.

Warum Purpur? Damit wird an die Purpurhändlerin Lydia erinnert. In der Apostelgeschichte wird sie vorgestellt als Geschäftsfrau, Gastgeberin und Gemeindeleiterin, heißt es in der Mitteilung der Frauengemeinschaften. Purpur war ein Statussymbol. In der römisch-katholischen Kirche ist Purpur Kardinälen vorbehalten. Mit dem Purpurkreuz stelle sich die KFD in die Nachfolge der Lydia.

Die KFD lädt zu folgenden Veranstaltungen ein:

► Freitag (27. September) von 10 bis 12 Uhr: Infostand auf dem Wochenmarkt beziehungsweise bei Edeka in Seppenrade und ab 16 Uhr auf dem Abendmarkt an der Burg Lüdinghausen.

► Dienstag (1. Oktober): Veranstaltung zum Thema „Gemeinsam vor Ort Kirche sein und leben, aber wie?“ um 19 Uhr im Pfarrheim St. Felizitas.

► 5. Oktober (Samstag) um 19 Uhr: „Zentrale Mahnwache“ vor der St.-Lamberti-Kirche in Münster. Teilnehmer sollten Kerzen oder andere Lichter mitbringen. Hinfahrt um 17.31 Uhr ab Busbahnhof Lüdinghausen; Rückfahrt um 20.16 Uhr ab Münster Bült.