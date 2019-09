Bürgermeister Richard Borgmann hatte jetzt Besuch vom deutschen Triathlonmeister Dirk Casimir , der seine Wettkämpfe für Union Lüdinghausen bestreitet. Der Schwimmmeister und Betriebsleiter der Bäder in Nottuln gewann beim Wettkampf in Hamburg die Altersklasse 50 in der Zeit von 9:38:24 Stunden und löste somit auch das Ticket für die Ironman-Weltmeisterschaften, die auf Hawaii stattfinden.

Zusammen mit seiner Frau und Michael Schnaase, Vorsitzender von Union Lüdinghausen, sprachen sie mit dem Bürgermeister sowie dem Beigeordneten Matthias Kortendieck und Bernhild Bünder vom Fachbereich Sport in gemütlicher Atmosphäre über seinen Sport, den Erfolg in Hamburg sowie die bevorstehende Teilnahme an der Weltmeisterschaft, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung.

Start auf Hawaii

„Das, was Sie in den vergangenen Monaten – mit dem Highlight des Sieges bei den Deutschen Meisterschaften – geleistet haben, ist bemerkenswert“, wird Borgmann in der Mitteilung zitiert. Und er ergänzte: „Nun dürfen Sie nach Hawaii fliegen und an der größten Veranstaltung des Triathlonsports teilnehmen. Ich freue mich sehr, dass Sie Lüdinghausen als Botschafter der Stadt dort vertreten.“

Auch Casimir merkt man die Vorfreude auf den Wettkampf am 12. Oktober an: „Der Wettkampf in Hamburg war schon etwas Besonderes. Hawaii wird aber sicherlich ein einzigartige Erlebnis, auf das ich lange hintrainiert habe.“ Casimir erläuterte, dass er durchschnittlich 20 Stunden in der Woche trainiert und speziell im Vorfeld der Wettkämpfe auch auf die Ernährung achte. „Besonders wichtig ist aber auch die Unterstützung der Familie“, wird Casimir zitiert, dessen Frau ihm bei den Trainingseinheiten unterstützend zur Seite steht.

Auf die Frage nach dem Ziel für die Weltmeisterschaften reagiert er vorsichtig: „Unter zehn Stunden, wobei man dies durch die besonderen Wetterbedingungen schlecht vorhersagen kann.“ Borgmann wünschte ihm abschließend viel Erfolg beim Wettkampf: „Wir alle drücken Ihnen die Daumen, Lüdinghausen ist stolz auf Sie!“