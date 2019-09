Elf „Ersttäter“ verzeichnete das Deutsche Rote Kreuz beim Blutspendetermin in der Hauptschule am Dienstag. Insgesamt stellten 214 Spender einen Teil ihres Lebenssaftes zur Verfügung.

Vertreter des DRK-Ortsvereins Lüdinghausen und Seppenrade, des Blutspendedienstes sowie der Sekundarschule nutzen den Termin am Dienstagabend, um über die künftige Raumnutzung im Zuge der Sanierung des Schulzentrums zu sprechen. „Bis zum Start der Arbeiten wird die Blutspende weiterhin in der Hauptschule stattfinden“, betonte Ingeborg Bartsch, Vorsitzende des DRK-Ortsvereins, gegenüber den WN. „Sobald der Umbau hier beginnt, wechseln wir in bereits sanierte Räumlichkeiten der Sekundarschule.“ Die Tüllinghofer Straße bleibt auf jeden Fall auch in Zukunft Anlaufstelle für Blutspender.