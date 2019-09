Die Seniorin wurde nach dem Unfall am Dienstagabend gegen 21.20 Uhr mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen zu den Umständen des Unfalls dauerten an, hieß es. Für die unzureichend gesicherte Baustelle an der Ludgeristiege hätten den Angaben zufolge die erforderlichen Genehmigungen gefehlt.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Dülmen (Telefon 02594/7930) zu melden.