Zwei neue Wanderwege werden am Sonntag (29. September) in Lüdinghausen eröffnet, die in zwei verschiedenen Längen nicht nur jeweils die beiden Burgen Vischering und Lüdinghausen tangieren, sondern auch durch die Münsterländer Parklandschaft führen, teilt der Kreis Coesfeld mit. Möglich gemacht haben es die „Haard Trapper Datteln“, die mit ihrer Idee auf den Kreis zukamen. Sie hatten die Idee, rund um die Burgen zwei permanente Wanderwege einzurichten, deren Beschilderung sie auch selber pflegen wollen.

„Die Umgebung ist einfach wunderschön und zum Wandern bestens geeignet“, wird Aribert Grytzan , Vorsitzender des Wandervereins, in der Mitteilung zitiert. Entsprechend kontaktierte er den Kreis Coesfeld, der sich für die Burg Vischering verantwortlich zeichnet. „Wir waren sofort begeistert, weil wir unseren Besuchern damit noch mehr Möglichkeiten bieten“, wird Kreiskulturdezernent Detlef Schütt zitiert.

Die Schilder ziert stilisiert eine Burg. Und sie sind schon von Hildegard und Aribert Grytzan entlang der Wege ausgehängt, sodass sich kein Wanderer verlaufen kann. Konkret haben die „Haard Trapper“ jetzt zwei Wanderwege – mit circa fünf und elf Kilometer Länge – ab Burg Vischering ausgezeichnet. Sie können einerseits frei begangen werden, es ist aber auch möglich für organisierte Wanderverein-Mitglieder im Torhaus der Burg Vischering eine Wanderkarte zu erwerben, die dann nach Bewältigung der Strecke auch abgestempelt wird.