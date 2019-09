Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitag (27. September) gegen 20.30 Uhr den Edeka-Markt in Seppenrade überfallen. Wie die Kreispolizei Coesfeld auf Anfrage der WN mitteilte, bedrohte der mit einer Sturmhaube maskierte Mann die Kassiererin mit einer Waffe und verlangte, das Geld herauszugeben. Da die Frau die Kasse nicht öffnen konnte, nahm er stattdessen mehrere Schachteln Zigaretten und flüchtete zu Fuß, so die Polizei.

Die Kassiererin und eine weitere Frau, die sich im Markt aufhielt, erlitten einen Schock.

Polizei verunfallt auf dem Weg zum Einsatz

Für die Polizisten, die zum Tatort gerufen wurden, verlief der Abend ebenfalls ungünstig. Auf der Fahrt zum Lebensmittelmarkt an der Dülmener Straße verunfallte der Streifenwagen auf der B58 in Seppenrade. "In einer Kurve schleuderte der Wagen auf regennasser Straße auf eine Mittelinsel und gegen ein Verkehrszeichen sowie eine Laterne", berichtet die Polizei am Montag. Die Beamten blieben unverletzt, ihr Einsatzfahrzeug musste jedoch abgeschleppt werden. Ihren Weg setzten sie mit einem zufällig am Unfallort stehenden Taxi fort.

Täterbeschreibung

Die Fahndung nach ihm verlief bislang ergebnislos. Die weiteren Ermittlungen zu dem Raubüberfall laufen. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 1,75 bis 1,80 Meter groß, dunkle Augen, schwarze Augenbrauen, schlanke Statur. Er war komplett schwarz gekleidet und trug eine Sturmmaske. Er sprach laut Polizeimeldung akzentfrei deutsch. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei den Beamten der Wache in Lüdinghausen (✆ 0 25 91/79 30) zu melden.