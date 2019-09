50 000 Pa­pier­tüten zum Sammeln von Bioabfällen haben die Mitarbeiter der Werkstatt von Stift Tilbeck in den vergangenen Wochen im Auftrag der Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC) gebündelt. Kostenlose Papiertüten, die jetzt auch im Bürgerbüro im Lüdinghauser Rathaus erhältlich sind, jedoch nur in haushaltsüblichen Mengen und solange der Vorrat reicht, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Darin wird WBC-Prokuristin Ursula Kleine Vorholt mit den Worten zitiert: „Wir möchten mit dieser Aktion eine Alternative zur Verwendung von Plastiktüten und auch sogenannten biologisch abbaubaren Folienbeuteln in den Fokus rücken.“

Problem für die Kompostierung

Die Aktion #WIRFUERBIO ist im Januar offiziell gestartet. Die kostenlosen Papiertüten sind eine Maßnahme von vielen, mit denen die Bürger über die richtige Befüllung der Biotonnen informiert werden sollen. Und das fängt schon beim Sammeln der Abfälle in der Küche an, teilt die WBC in einer Presseinformation mit. „Bioabfälle werden oft zusammen mit dem Beutel, in dem sie gesammelt worden sind, in die Biotonne gegeben. Das ist für die Kompostierung ein großes Problem“, wird Matthias Bücker, der auch für die Verwertung zuständig ist, in dem Pressetext zitiert.

„Plastiktüten bestehen meist – salopp gesagt – aus Erdöl und benötigen viele Jahre, um sich zu zersetzen. Der Vergärungs- und Kompostierungsprozess in den Kompostierungsanlagen ist hierfür viel zu kurz. Sofern sie nicht zuvor aussortiert wurden, landen sie kleingeschreddert im fertigen Kompost und damit im Garten oder auf dem Feld. Auch ,kompostierbare Plastiktüten‘ dürfen einen Anteil ,Erdöl‘ enthalten, der aber grundsätzlich biologisch abbaubar sein muss. Innerhalb des Vergärungs- und Kompostierungsprozesses werden aber auch die kompostierbaren Beutel nicht vollständig biologisch abgebaut.“ Für saubere Komposterde und funktionierende Anlagen für mehr Bioenergie erklärt die WBC die Biotonne daher zur „plastikfreien Zone“. Logischerweise gilt das auch für verpackte Lebensmittel wie Kartoffeln und Zwiebeln im Netz oder Wurst in der Folie.

Alternativen zu den Kunststoffbeuteln sind eben Papiertüten. Diese und auch Zeitungspapier, in das Bioabfälle eingewickelt werden können, sind wie bisher erlaubt. Papiertüten sind kompostierbar und zersetzen sich vollständig in den Kompostierungsanlagen. Am besten sind Papiertüten geeignet, die zu 100 Prozent aus Altpapier bestehen.