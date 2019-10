Ab sofort ist ein Rettungswagen für zwei Monate zum Test am provisorisch als Wache eingerichteten Standort des DRK in Seppenrade stationiert. Das Fahrzeug werde für 24 Stunden vorgehalten, schreibt der DRK-Kreisverband in einer Pressemitteilung.

Für diese zwei Monate sei die Wache in Olfen nicht besetzt. Auch von Seppenrade sowie vom Standort Lüdinghausen aus würden die Hilfsfristen in Olfen und somit die Versorgung der Bevölkerung eingehalten. Erst am Ende der Testphase, die mit einer Ausdehnung der Präsenzzeiten in Olfen auf 24 Stunden gestartet war, ließen sich Aussagen über eine mögliche Verbesserung der Versorgung im Wachbereich Lüdinghausen und Olfen insgesamt treffen, teilt das Rote Kreuz in seiner Presseinformation weiter mit. Die Ergebnisse des Tests sollen dann dem Kreistag zur Entscheidung vorgelegt werden.