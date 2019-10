Mit Klaus Hensmann steht die Nachfolge in der Leitung der Polizeiwache Lüdinghausen fest. Zum 1. Oktober ist Wachleiter Reinhard Frieling in den Ruhestand gegangen. Mit Hensmann tritt ein erfahrener Polizist die Nachfolge an, der lange Jahre in verschiedenen Funktionen in der Kreispolizeibehörde Coesfeld eingesetzt war. Der 55-jährige verheiratete Vater zweier erwachsener Söhne lebt in Appelhülsen.