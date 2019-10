Nur privat erlaubt

Das Schadstoffmobil ist am kommenden Montag (7. Oktober) wieder in der Steverstadt im Einsatz. „Das Schadstoffmobil steht ausschließlich für Sonderabfälle aus privaten Haushalten und nicht aus Gewerbebetrieben bereit“, schreibt die Stadtverwaltung in ihrer Pressemitteilung. Gewerbetreibende haben das Gewerbeschadstoffmobil anzufordern. Die Schadstoffe können an folgenden Standorten abgegeben werden:

Fachmännische Entsorgung. Foto: Niklas Tüns

► 13 bis 13.45 Uhr Stadionvorplatz

► 14 bis 14.45 Uhr Alte Valve/ Selmer Str.

► 15 bis 15.45 Uhr Steverstraße, gegenüber der Sparkasse

► 16 bis 16.45 Uhr Parkplatz „Am Rosengarten“

► 17 bis 17.45 Uhr Festplatz/Kastanienallee

► 18 bis 18.45 Uhr Marderweg.

Zu den Sonderabfällen gehören insbesondere Altbatterien, flüssige Farbrückstände, Spachtelmasse, Lösungsmittel, Fotochemikalien, Nitroverdünnung, Waschbenzin, Rostschutzmittel, Säuren, Laugen, Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel und Spraydosen (soweit nicht mit dem „Grünen Punkt“ versehen). Nicht zu den Sonderabfällen gehören pinselreine Farb- und Lackdosen sowie ausgetrocknete Pinsel. Die Entsorgung von Altmedikamenten kann über die Restmülltonne erfolgen. Am Schadstoffmobil können auch Leuchtstoff- und Energiesparlampen abgegeben werden, jedoch ausschließlich in haushaltsüblichen Mengen. Aus Kapazitätsgründen ist jedoch die Annahme von Leuchtstoffröhren nur bis zu einer Länge von 1,20 Meter möglich. Leuchtstoffröhren werden auch weiterhin auf dem Wertstoffhof angenommen. Glühbirnen und Halogenlämpchen können weiter über den Restmüll entsorgt werden.

„Da Schadstoffe schnell in die Hände von Kindern gelangen können, werden die Bürger gebeten, die Schadstoffe aus Sicherheitsgründen direkt den Mitarbeitern des Entsorgungsunternehmens zu übergeben und nicht einfach an den Standorten abzustellen“, so die städtische Mitteilung. Aufgrund von Auf- und Abrüstzeiten bei den verschiedenen Standorten kann es gelegentlich zu Verzögerungen kommen.