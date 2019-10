Landrat stellt erste Pläne des Kreises vor

Wohnanlage am Nottengartenweg

Lüdinghausen -

Die künftige Nutzung des Geländes der früheren Astrid-Lindgren-Schule hat in den vergangenen Wochen für Missstimmungen zwischen Stadt und Kreis gesorgt. Am Dienstagabend stellte Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr den Lüdinghauser Politikern persönlich die ersten Ideen des Kreises für eine Wohnanlage am Nottengartenweg vor.