Spendenstand liegt bei 4536 Euro

Lüdinghausen -

Die Spenderbetreuerin der Don-Bosco-Mission Bonn teilte jetzt mit, dass die Sponsoren der 19. Radtour von Peter Friemel schon 4536 Euro für kriegsbetroffene Kinder und Jugendliche in Südsudan überwiesen haben. Die hohe Spendensumme nach dem Ende der kurzen 214 Kilometer langen Tour per Rennrad von Lüdinghausen nach Bonn im September fließt in das Projekt „Youth at Risk“ von Bruder Lothar Wagner SDB. Er ist seit 2018 Koordinator für Kindesschutz in Wau und Kuajok im Südsudan.