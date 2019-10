Mit Unterstützung der Volksbank Südmünsterland-Mitte, des Fördervereins der Ostwallschule und der privaten Unterstützung des ausgeschiedenen Schulpflegschaftsvorsitzenden Marco Hoffmann konnte für das angelaufene Schuljahr 2019/2020 eine Erste-Hilfe-Schulung für alle Schüler der Klassen zwei bis vier an der Ostwallschule sichergestellt werden. Durch die vor zwei Jahren in einer Klasse begonnene Schulung konnten wichtige Erfahrungen gesammelt werden, die nun mit dem deutschlandweit offiziellen Ausbildungscurriculum für den Reanimationsunterricht an Schulen verknüpft werden.

Im Notfall richtig reagieren

Die Schüler werden durch die Inhalte sicherer bei Notfallsituationen reagieren können, sind eher bereit, Mitmenschen bei Bedarf zu helfen und werden nachhaltig für das Thema sensibilisiert, heißt es in einer Pressemitteilung. „Gerade im Hinblick darauf, dass die meisten lebensbedrohlichen Kreislaufstillstände im familiären Umfeld auftreten, macht eine frühzeitige und breite Ausbildung Sinn“, so Hoffmann, ehemaliger Schulpflegschaftsvorsitzender und leitender Notarzt im Kreis Coesfeld.