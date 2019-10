Alle Kinder sind eingeladen

Es ist für Jung und Alt immer wieder etwas Besonderes, wenn es zu Jahresbeginn heißt: „Die Sternsinger kommen!“. Zwischen dem 2. und 5. Januar 2020 ist es wieder so weit, heißt es in einem Pressetext des Bistum Münster. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+20“ bringen die Kinder in den Gewändern der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen in Lüdinghausen und Seppenrade und sammeln für Kinder mit Behinderung in Peru.

60. Aktion Dreikönigssingen

Bundesweit beteiligen sich die Sternsinger in diesem Jahr an der 60. Aktion Dreikönigssingen, der weltweit größten Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren. Sie wird getragen vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Jährlich können mit den Mitteln aus der Aktion rund 2000 Projekte für Not leidende auf der ganzen Welt unterstützt werden. Mit dem Leitwort „Frieden im Libanon und weltweit!“ machen die Sternsinger darüber hinaus aufmerksam auf das Schicksal von jungen Menschen, die in einer von Krieg geprägten Welt leben.

Terminübersicht Alle Termine rund um die Sternsingeraktion in St. Felizitas, zu der Kinder aller Konfessionen eingeladen sind: 17. Dezember (Dienstag) 14 bis 18 Uhr:Anmeldung und Gewandausgabe im Pfarrheim St.Felizitas 30. Dezember (Montag) 14 bis 17 Uhr: Sternsinger Info- und Themennachmittag 2. Januar (Donnerstag) 9.30 Uhr: Aussendungsgottesdienst mit allen Sternsingern mit Segnung der Sterne, Kreide und Segenszettel (anschließend Verteilung der Taschen) 5. Januar (Sonntag) 10.30 Uhr: Rückkehrgottesdienst in der St. Felizitas Kirche zum Dank an die Sternsinger mit anschließendem Beisammensein bei Pizza und Getränken im Pfarrheim. ...

Die diesjährige Sternsingeraktion unterstützt vor allem Förderprogramme und Initiativen zur schulischen Bildung und arbeitet an Sensibilisierung für das Thema Frieden. Besonders genannt sei hierbei die Adyan-Stiftung, die auf Bildung und Dialog aufbaut, um das Misstrauen zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen abzubauen, um Werte wie zivilgesellschaftliches Engagement, Vielfalt und friedliches Zusammenleben zu fördern. Darüber hinaus hilft der Jesuiten-Flüchtlingsdienst, der Flüchtlingskindern im Libanon Unterricht ermöglicht und ihnen bei der Integration und auf dem Weg zu Normalität und Stabilität hilft. Der Libanon ist das Land mit dem prozentual gesehen größten Anteil aufgenommener Flüchtlinge und leidet immer noch an den Folgen des Bürgerkrieges zwischen 1975 und 1990 und ist betroffen von den kriegerischen Auseinandersetzungen der Nachbarländer Syrien und Israel.