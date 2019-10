Keine Spritkosten, kein Stau, keine Parkgebühren, dafür viel frische Luft: Das Plädoyer von Bastian Spliethoff für ein städtisches Förderprogramm zur Anschaffung von Lastenrädern fand im Bauausschuss am Dienstagabend parteiübergreifend Zustimmung. Zuvor hatte der städtische Radverkehrsbeauftragte die Vorteile von Lastenrädern in Sachen Nah-Mobilität ausführlich erklärt. 10 000 Euro sollten dafür in den Haushalt des kommenden Jahres eingestellt werden, erläuterte er den Politikern den Verwaltungsvorschlag. 30 Prozent des Kaufpreises sollten dabei erstattet werden, maximal 1000 Euro bei Elektro-Lastenrädern, höchstens 500 Euro für muskelbetriebene Lasten-Leezen. Zugute kommen soll dies Privatleuten wie auch gewerbetreibenden.

Ein Vorhaben mit Signalwirkung

Die Signalwirkung eines solchen Förderprogramms unterstrich Theo Schulze Uphoff ( CDU ). Eckart Grundmann (Grüne) lobte ausdrücklich die Verwaltung für diese „gute Idee“, die Christdemokrat Dieter Tüns für „sinnvoll und richtig“ befand. Während CDU-Fraktionssprecher Bernhard Möllmann sich gegen dieses „Gießkannen-Prinzip“ wandte, da zudem der Klimaeffekt eher dürftig sei.

Bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme aus den Reihen der CDU stimmte der Ausschuss dem Verwaltungsvorschlag schließlich zu – mit der Erweiterung, dass im kommenden Haushalt „mindestens 10 000 Euro“ für das Förderprogramm bereitgestellt werden sollen. Spliethoff wies noch darauf hin, dass es bundesweit in 30 Kommunen und Kreisen ähnliche Fördermaßnahmen für Lastenräder gebe.