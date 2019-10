Das hat Seltenheitswert in Ratssitzungen: Als die Stadtverordneten am Donnerstagabend bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen den Sperrvermerk für die knapp 180 000 Euro aufhoben und damit die Zuschüsse für die „Buddelvereine“ freigaben, brandete Applaus in den Zuschauerreihen auf. Viele Mitglieder der Vereine – Bewohner der Außenbereiche von Lüdinghausen und Seppenrade – hatten es sich nicht nehmen lassen, die Entscheidung im Kapitelsaal mitzuerleben. Die insgesamt 709 Mitglieder bekommen nun einen Zuschuss von jeweils 250 Euro.

Die beiden Vereine hatten den Glasfaserausbau in den Bauerschaften selbst in die Hand genommen und dafür einen städtischen Zuschuss beantragt, was der Rat im Februar nahezu einstimmig befürwortet hatte.

Ratsbeschluss beanstandet

Bürgermeister Richard Borgmann hatte den Beschluss damals aus juristischen Gründen beanstandet. Nach intensiver Prüfung kam der Kreis Coesfeld als Kommunalaufsicht Ende September zu dem Schluss, dass die Entscheidung des Rates nicht gegen geltendes Recht verstößt (WN berichteten). Über alle Parteigrenzen hinweg zollten die Politiker am Donnerstagabend noch einmal dem großen ehrenamtlichen Engagement der Mitglieder der beiden „Buddelvereine“ großen Respekt.