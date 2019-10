Ein Schwerverletzter und zwei Leichtverletzte – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der B 474 in der Bauerschaft Leversum in Höhe der Fleischerei Feldkamp am Sonntagnachmittag. Nach Angaben der Polizei war ein 49-jähriger Motorradfahrer aus Coesfeld auf den verkehrsbedingt stehenden Wagen eines 37-jährigen Dülmeners aufgefahren. Der Kradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Leicht verletzt wurden seine 20-jährige Sozia sowie ein achtjähriges Mädchen, das im Auto des Dülmeners saß.

Ein 22-Jähriger Lüdinghauser wollte mit seinem Wagen aus Richtung Seppenrade kommend von der Bundesstraße nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen und musste laut Polizeibericht warten, um den Gegenverkehr vorbeizulassen. Hinter ihm hielt der 37-jährige Dülmener an. Der Motorradfahrer sah dies zu spät und fuhr auf, so die Polizei. Die drei Verletzten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 474 gesperrt.