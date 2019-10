Das Team der OGS der Ostwallschule war fast ein Jahr lang Teil eines Gesundheitsprojektes, das von der Debeka BKK und der AWO (Träger der OGS) angeboten wurde. Seit Dezember bearbeitete das Team mit Unterstützung von Yvonne Josupeit , Mitglied von „Ganztag Gesund“, in Workshops die Themenfelder Entspannung, gesunder Arbeitsplatz und Gesundheitsförderung für Kinder. Jetzt überreichte Josupeit den Teilnehmern das Zertifikat.

„Wir freuen uns, dass die OGS der Ostwallschule die Inhalte des Programms so gut angenommen hat“, wird Frank Strobel von der Debeka in einer Pressemitteilung zitiert. Die baldige Eröffnung des neuen Entspannungsraumes für die Kinder zeige, „wie wir gemeinsam und konkret Gesundheitsförderung im Alltag umsetzen können“. Das OGS-Team ist sich sicher, „dass durch die Teilnahme an dem Projekt das Bewusstsein und die Wahrnehmung von Möglichkeiten für Gesundheitsförderung gestärkt wurden“.