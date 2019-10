Der Anblick der eingerüsteten Villa Westerholt wirkt schon fast vertraut, so lange währt er schon. Nicht nur in der WN-Kolumne „Stritzken“ wurde über den Grund dafür und vor allem, dass so selten jemand auf dem Gerüst zu sehen ist, gerätselt. Eine – zweifellos nicht ganz ernst gemeinte – Mutmaßung zielte auf den Brexit ab: Das Baugerüst sei seinerzeit nach einer EU-weiten Ausschreibung von einem britischen Unternehmern errichtet worden. Im Rahmen der Brexit-Verhandlungen sei nun noch zu klären, ob das Gestänge nach dem Brexit nach Großbritannien zurückgebracht werden könne oder auf EU-Gebiet in Lüdinghausen verbleiben müsse.

Die städtische Pressesprecherin muss zwar schmunzeln, als die WN sie mit derlei Mutmaßungen konfrontieren, stellt dann aber schnell klar: stimmt alles nicht. Vielmehr werde das denkmalgeschützte Gebäude aus dem Jahr 1906, in dem heute die Musikschule sowie die Jugendkunstschule unterbracht sind, von außen saniert, so Anja Kleykamp.

Dazu gehört nicht nur die Ausbesserung von schadhaften Stellen im Mauerwerk sowie an den Sandsteinlaibungen der Fenster, sondern auch die Reparatur der Klappläden. „Deren Oberflächen waren durch die Witterung stark angegriffen“, erläuterte Kleykamp. Nach der Überarbeitung in einer Zimmerei sind die Läden derzeit beim Maler, wo sie einen neuen Anstrich im gleichen Grünton wie vorher bekommen.

Außerdem wird der Haupteingang samt Treppe und Rampe instand gesetzt. „Dafür muss ein Teil der Treppen- und Rampenanlage zurückgebaut werden“, berichtete die Sprecherin der Stadt. Es handele sich allerdings ausschließlich um statisch nichttragende Teile. In dem Zuge würden auch einige marode Sandsteinstufen ausgetauscht. „Und seitlich der Treppe wird ein Hublift eingebaut“, so Kleykamp.

Aufgrund des Denkmalschutzes seien für die Sanierung viele Abstimmungen mit den zuständigen Behörden erforderlich – auch während der laufenden Maßnahme. „Dazu gehört, dass auch immer mal wieder Gutachter auf das Gerüst müssen“, machte Kleykamp deutlich. Ein zwischenzeitlicher Abbau lohne sich daher nicht.

Ende Oktober wird es auch wieder voller auf dem Gerüst. Dann sollen die frisch renovierten Fensterläden zurückkehren. Voraussichtlich Ende des ersten Quartals 2020 seien dann auch die übrigen Arbeiten abgeschlossen, sagte Kleymann. Das Land beteiligt sich mit 100 000 Euro an den Gesamtkosten von rund 280 000 Euro.