„Elterngeld, Elternzeit, Mutterschutz – Finanzielles und Rechtliches rund um Schwangerschaft und Geburt“: So ist ein Informationsabend überschrieben, den die Beratungsstelle für Schwangerschaft, Familie und Sexualität des Diakonischen Werkes des evangelischen Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken am 28. Oktober (Montag) in Lüdinghausen anbietet.

Wo beantrage ich Elterngeld und wie viel steht mir zu? Wie regle ich meine Elternzeit, welche Möglichkeiten kann ich da nutzen? Auf diese und ähnliche Fragen suchten werdende Mütter und Väter oft eine Antwort. Einige beschäftigten sich zum ersten Mal mit dieser Thematik, in anderen Fällen liegt die Geburt des Geschwisterkindes schon länger zurück und die Regelungen hätten sich inzwischen verändert. Die Themen Elterngeld und Elternzeit seien inzwischen komplex geworden, schreiben die Veranstalter.

Anspruchsvoraussetzungen

Anne-Lore Pirch von der Beratungsstelle der Diakonie wird die Anspruchsvoraussetzungen, die Höhe der Leistungen, die mögliche Bezugsdauer, die Berechnungsgrundlagen sowie die Möglichkeiten der Teilzeitarbeit erläutern. Auch zur Elternzeit gibt es kompakte Informationen. Auf besondere Situationen kann ein allgemeiner Vortrag nicht ausreichend eingehen. Manchmal passen auch die angebotenen Termine nicht. In solchen Fällen ist auch eine individuelle Beratung nach Terminabsprache möglich.