Kassbitten und Pumpernickel gibt’s auch

Eine Stadtführung der besonderen Art bietet die Theater-AG des KAKTuS Kulturforums am 8. November (Freitag) an. Los geht es um 18.45 Uhr am Marktplatz. Die Teilnehmerzahl ist auf 200 begrenzt. Diese begeben sich in zehn Gruppen – jeweils bis zu maximal 20 Personen – auf die Spuren vergangener Zeiten in Lüdinghausens Stadtkern, heißt es in einer Pressemitteilung des KAKTuS.

An zehn Orten spielen, singen und erzählen die „Schauspieler“ Geschichten aus der Stadtgeschichte („alte“ Gaststätte Glocke, Haus Wolfsberg, Hotel zur Post, Kirche St. Felizitas, Hakehaus, Gaststätte Kristallo, Borg, Haus Kiwitt Garten-straße, Altes Backhaus 1610, Gaststätte Heimelich). Da gibt es Bekanntes und Überraschendes in szenischem Gewand: zum Beispiel wie die Glocke ins Lüdinghauser Stadtwappen kam, wie im 13. Jahrhundert der Ritter Bernhard von Lüdinghausen als Frühgeburt durch die Erfindung des „ersten“ Brutkastens gerettet wurde, wie es Lambert von Oer mit dem eisernen Halsband erging, was der spätere Papst Alexander VII. in und über Lüdinghausen zu sagen hatte, wie für die Armen in Lüdinghausen gesorgt wurde, wie der Mythos von der Hexenverfolgung in der Stadt weiterlebt, was der Mühlenkolk über die Geschichte der Spökenkieker zu berichten hat, wie das bürgerliche und handwerkliche Leben in der Stadt gewesen ist, wie dat verbrannte „Braut“ (Pumpernickel) schwer im Magen lag und die Menschen zum Tanz animierte oder was der Nachtwächter in den dunklen Lüdinghauser Gassen erlebt hat.

Führung in zehn Gruppen

Die zehn Gruppen werden sich jeweils mit einem Stadtführer zeitgleich von Ort zu Ort bewegen, erleben die Spielszenen und genießen dabei an einigen Stationen kleine Gaumenfreuden wie Pumpernickel, Pizzateigstangen, Reibekuchen, Aufgesetzten, Kassbitten oder Brömmelten. An einigen Stationen werde mit örtlichen Institutionen und Gaststätten kooperiert, was die Führungen vom Wetter unabhängiger mache, heißt es in dem Pressetext weiter.

Das ganze Paket kostet pro Teilnehmer 16 Euro. Das seien die real entstehenden Kosten. Alle Akteure seien ehrenamtlich dabei, so der KAKTuS. Musikalisch verstärkt wird die Spielschar durch Sylvia Lezius (Orgel), Everhard Drees (Geige) und Bernhard Altenbockum (Akkordeon). Zusätzlich steht am Ende der Veranstaltung gegen 21 Uhr am Kirchplatz vor dem Pfarrheim St. Felizitas ein Getränkewagen mit Ausschank.

Als Akteure sind dabei: Christoph Davids, Petra Voskuhl, Susanne Tasch, Barbara Zuz, Martin Hegemann, Ernst Klein, Ludger Hentrei, Katja Kuhn, Astrid Uellendahl, Magnus Nibbenhagen, Ulf Holtrup, Heike Rusche, Christiane Heckelmann, Ludger Krechtmann, Elly Kiwitt-Langenbach, Claudia Steffensmeier, Maria Wolf, Barbara Windpassinger-Kettel und Eric Kaltermann.