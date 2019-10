Dieses Doppelkonzert mit den Bands „Motel“ und „Stever Rocker“ ist ein absolutes „Musste-hingehen-Konzert“, finden die Veranstalter und laden am 8. November (Freitag) ins Ricordo ein. Die „Stever Rocker“ seien hypnotisch, schräg, nachdenklich, politisch, alltäglich – irgendwie alles griffen sie auf. So vielschichtig ihre Texte seien, so unterschiedlich zeige sich die Band selbst: Die „Stever Rocker“ bestehen aus Menschen mit und ohne Behinderungen und rocken seit 2014 in Lüdinghausen. Gitarre, Schlagzeug, Keyboard und Percussion werden zu hören sein.

Die zweite Band Motel hat bereits im Ricordo gespielt. Mit akustischen Gitarren, Klavier, Percussion, Harps, Bass und mehrstimmigem Gesang unterhält die Band ihr Publikum in ganz Deutschland. Bekannte Songs und unbekannte Perlen der Rockmusik erscheinen im neuen Arrangement und im neuen akustischen Gewand. Die vier Sänger sind im ständigen Wechsel zu hören, um im nächsten Moment mit gemeinsamem, mehrstimmigen Gesang zu begeistern. Das, heißt es in der Ankündigung weiter, haben sie auch schon auf ihren Tourneen in Russland und Frankreich getan.