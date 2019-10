Es ist zwar noch fast ein Jahr hin bis zur Kommunalwahl am 13. September 2020, dennoch laufen die Vorbereitungen dafür bei der Stadtverwaltung bereits. Und das nicht erst seit gestern, wie Dominik Epping deutlich macht. Bei dem Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste laufen die organisatorischen Fäden zusammen. „Der Wahlausschuss hat bereits im Juli 2018 getagt und die Zahl der Stimmbezirke festgelegt“, so Epping. Das Ergebnis: Es bleibt bei 17.

Aufgrund der Größe der Steverstadt hätten es bis zu 19 Bezirke werden können. Das jedoch hätte bedeutet, dass der Rat, der derzeit 34 gewählte Mitglieder hat – 35. Mitglied ist qua Amt der Bürgermeister –, künftig mehr Köpfe gezählt hätte. Denn: Das Gesetz sieht vor, dass die Hälfte der Stadtverordneten direkt gewählt wird, die andere Hälfte über die Listen der Parteien in das Gremium gelangen.

„ Aufgrund des Umbaus des Schulzentrums müssen wir schauen, in welchem Teil am Wahltag Räume zur Verfügung stehen. Aufgrund des Umbaus des Schulzentrums müssen wir schauen, in welchem Teil am Wahltag Räume zur Verfügung stehen. “ Dominik Epping

Doch auch wenn die Zahl der Stimmbezirke gleich bleibt, heißt das nicht, dass diese nicht verändert werden. Das liegt daran, dass die Einwohnerzahl zu einem bestimmten Stichtag die Basis für die Größe der Bezirke bildet. Diese Zahl geteilt durch die Anzahl der Stimmbezirke ergibt den Durchschnittswert: Für Lüdinghausen sind das bei der Kommunalwahl 2020 1467 Einwohner pro Bezirk. Erlaubt sind laut Kommunalwahlgesetz Abweichungen von 25 Prozent sowohl nach oben als auch nach unten. „Aufgrund des Bevölkerungszuwachses in den Baugebieten Höckenkamp sowie Alter Sportplatz und Kastanienallee in Seppenrade mussten wir die Zuschnitte bei insgesamt vier Bezirken ändern“, berichtet Epping.

Dominik Epping Foto: Anne Eckrodt

Apropos Änderungen: Kleinerer Art wird es die auch bei zwei Wahllokalen geben. Epping: „Aufgrund des Umbaus des Schulzentrums müssen wir schauen, in welchem Teil am Wahltag Räume zur Verfügung stehen.“ Außerdem gilt es, Ersatz für die frühere Astrid-Lindgren-Schule zu finden.

Auf der To-do-Liste des Fachbereichsleiters stehen auch die diversen Formulare. „Da es sich um eine Kommunalwahl handelt, gestalten wir die Stimmzettel dafür selbst“, erläutert Epping. Das geschieht in enger Absprache mit dem Kreis, denn am 13. September 2020 werden nicht nur Stadtrat und Bürgermeister gewählt, sondern auch Kreistag und Landrat.

Fristverlängerung in der Planung

Gespannt warten Epping und seine Kollegen auf eine noch ausstehende Entscheidung der Landesregierung zum Kommunalwahlgesetz und zur Kommunalwahlordnung. Geplant sei, die Frist zur Abgabe von Briefwahlunterlagen am Wahltag von 16 auf 18 Uhr zu verschieben. Bei allen anderen Wahlen sei das bereits der Fall, so der Fachbereichsleiter. Sollte die Änderung kommen, würde sich die Auszählung der per Brief abgegebenen Stimmen nach hinten verschieben.

Es bleibt noch eine Menge zu tun bis zum 13. September – nicht nur für die Verwaltung. Epping: „Die Politik muss nun die Stimmbezirke mit Kandidaten besetzen.“