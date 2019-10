Der 20. Oktober 1869 markiert den Beginn

Der 20. Oktober 1869 war ein besonderer Tag für Lüdinghausen. Stellt er doch die Geburtsstunde der „Theoretischen Ackerbauschule“ – später „Höhere Landwirtschaftsschule“ – in den Räumen der Burg Lüdinghausen dar. Zum Gründungsakt hatte sich reichlich Prominenz angesagt, unter anderem Freiherr Ignatz von Landsberg-Steinfurt als Landrat des Kreises Münster sowie Dr. Franz von Düesberg, Regierungspräsident von Münster. Einer der Initiatoren der Bildungseinrichtung war Burghard von Schorlemer-Alst , Präsident des Landwirtschaftlichen Hauptvereins Münster. Erster Schulleiter war Theodor Themann.

Dass Lüdinghausen zum Standort der neuen Schule wurde, war nicht selbstverständlich. Den Anstoß gab Schorlemer-Alst, nachdem Münster den Sitz abgelehnt hatte. Ziel der neuen Einrichtung war die Verbesserung der Schulausbildung der Landwirte. Ihnen sollte die Möglichkeit eröffnet werden, das sogenannte „Einjährige“ zu erreichen. Neben Lüdinghausen hatten sich Coesfeld, Recklinghausen und Warendorf um den Schulstandort beworben. Nachdem die schwierigen bürokratischen Hürden wie Finanzierung, Anmietung und Einrichtung der Burg sowie die Stellenausschreibungen für die Lehrkräfte überwunden waren, startete der Schulbetrieb. Die Schüler aus der ferneren Umgebung waren in Lüdinghauser Familien untergebracht.

Privates Internat

Im Jahr 1924 kam Dr. Bernhard Hürfeld als Religions- und Deutschlehrer an die Landwirtschaftsschule. Der Geistliche und Gründer des heutigen Gymnasiums Canisianum in der Steverstadt richtete schon ein Jahr später ein privates „Internat Canisianum“ ein, um dort auswärtige Landwirtschaftsschüler unterzubringen. Wenig später ergänzte er dies durch ein privates Nachhilfezentrum.

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten war die Landwirtschaftsschule aufgelöst und in „Jungen-Oberschule“ umbenannt worden. Der Schulbetrieb lief aber zunächst mehr oder weniger ungehindert fort. Einschneidend war allerdings ein Ereignis 1943: Am 16. September jenes Jahres wurden Hürfeld sowie Schulleiter Dr. Josef Kleinsorge, Studienrat Dr. Wilhelm Brockhoff, Religionslehrer Kaplan Anton Bornefeld und Johannes Xaverius Göbels, der Präfekt des Internats, von den Nazis verhaftet – wegen „Aktivitäten gegen den Führer“. Zunächst kamen sie in ein Gefängnis nach Recklinghausen, später ins KZ Dachau. Göbel und Kleinsorge starben dort.

Erste Höhere Schule in NRW

Nach Kriegsende gründete Hürfeld in Lüdinghausen das Gymnasium Canisianum, das als erste Höhere Schule in Nordrhein-Westfalen schon im November 1945 den Betrieb aufnahm. Zugleich wurde auch der Unterricht an der Höheren Landwirtschaftsschule wieder aufgenommen – zunächst als „Unterabteilung“, ab 1948 als eigenständige Schule. Der tatsächliche Neuanfang eines landwirtschaftlichen Unterrichts begann allerdings erst 1951 mit dem Dienstantritt von Schulleiter Prof. Dr. Alfons Haase, einem aus Breslau stammenden Agrarwissenschaftler. Ab dann firmierte die Schule unter dem Titel „Landwirtschaftliche Realschule“.

Einen starken Wandel erlebte die Schule in den 1960er Jahren. Die landwirtschaftliche Prägung verlor mehr und mehr an Bedeutung. Die Landwirtssöhne besuchten immer mehr Einrichtungen in Heimatnähe. Schulleiter Günther Platte baute die Bildungseinrichtung zu einer modernen Realschule um: Mädchen wurden aufgenommen, Referendare ausgebildet, ein Neubau entstand. Die Trägerschaft übernahm die Stadt. Auf Platte geht auch die Wurzel des heutigen Biologischen Zentrums zurück. 1973 siedelte das sogenannte „Lehrfeld“ der Realschule von einer Fläche neben dem Finanzamt an den Klutensee um.

Im kommenden Jahr nun endet nach 151 Jahren auch die Geschichte der (Landwirtschaftlichen) Realschule. Die Schule läuft aus. Sie geht – ebenso wie die benachbarte Hauptschule – 2020 in der im fünften Jahr bestehenden Sekundarschule auf.

Quelle: Wilhelm Sternemann