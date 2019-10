Japanisches Know-how in Seppenrade

„Wir möchten technisch auf dem neuesten Stand sein. Jetzt, da die wirtschaftliche Lage noch gut ist, wollen wir in die Zukunft investieren. Es sind immerhin Kosten in der Größe eines Eigenheims und eine der größten Investitionen in der über 100-jährigen Geschichte des Familienunternehmens“, sagt Elke Brandt , Inhaberin der Drechslerei Delbrügge. Die Firma hat in der vergangenen Woche ein neues Fünf-Achsen-Bearbeitungs­zen­trum in Betrieb genommen.

Seit 1996, kurz bevor Brandt nach ihrer Lehrzeit in den Betrieb ihres Vaters Heinz Delbrügge einstieg, arbeitet das Unternehmen mit dieser Technik. Es war ein sehr langer Weg, ehe die neue Maschine der Firma Heian aus dem japanischen Hamamatsu in Seppenrade aufgebaut werden konnte.

Auf einer Fachmesse in Hannover hatte Delbrügge 1996 die erste Maschine dieser Art bei Heian gekauft. Das japanische Unternehmen hatte damals noch einen Europaservice in der Schweiz. „Der Kontakt zu den Japanern ist nie abgerissen. Vor acht Jahren haben wir noch eine gebrauchte Maschine der Firma aus Norwegen hinzugekauft“, berichtet Delbrügge. Vor drei Jahren überlegten Vater und Tochter, eine neue Steuerung zu kaufen. Daraus aber wurde nun eine völlig neue Maschine, mit 20 Tonnen Gewicht acht Tonnen schwerer als die alte, die nun in einer anderen Halle aufgebaut wurde.

„Die Japaner zierten sich zunächst, da sie ja über keinen Service in Europa mehr verfügten. Erst als wir denen plausibel gemacht hatten, dass wir in Hamm ein Unternehmen gefunden haben, das uns seit Jahren bestens mit seinem Service betreut, kam das Geschäft zustande. Weil die Japaner unsere Neuanschaffung in Yen bezahlt haben wollten, waren wir auf die Unterstützung der Sparkasse angewiesen. Es war wie beim Zocken, da der Wechselkurs stark schwankte“, erinnert sich Brandt.

Für den Aufbau der Maschine reisten eigens Monteure aus Japan an. Foto: Michael Beer

Am 9. September kamen dann die drei Container mit der Maschine – in neun Kisten verpackt – nach sechs Wochen auf dem Seeweg in Bremerhaven an. „Da es eine Sonderanfertigung ist, mussten wir die Maße vorher nach Japan durchgeben. Danach wurde entsprechend gebaut und alles verpackt“, erläutert Brandt. Die Zollformalitäten und den Transport nach Seppenrade hatte eine Spedition übernommen. Zum Aufbau waren auch zwei Monteure aus Hamamatsu angereist, denn so ein Monstrum ist nicht innerhalb einer Woche aufgebaut. „Die waren sehr pingelig, 150-prozentig, aber nett“, betont Delbrügge.

Die Kommunikation lief per Übersetzungs-App auf Deutsch und Japanisch über das Handy. Viele weitere fleißige Hände waren notwendig, um die einzelnen Teile über das Dach, das eigens erst geöffnet und nach dem Einbau erhöht werden musste, an den neuen Standort zu befördern. Die schweren Elemente konnten nur mit einem großen Kran der Firma Preun bewegt werden.

„Vier Tage bin ich von einem Mitarbeiter der Firma Heina dann an der Steuerzentrale eingearbeitet worden. Auch hier lief die Verständigung nur übers Handy. Aber alles, was das neue Bearbeitungszentrum, das wie ein Roboter arbeitet, auch macht, es muss erst von mir zuvor auf dem PC programmiert werden“, erläutert Brandt.

Auch wenn neben Holz sowohl Kunststoff als auch Aluminium damit verarbeitet werden können, bleibt Brand am liebsten beim Holz. „Alu ist mir einfach zu kalt“, sagt sie.