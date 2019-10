„Ist die Kirche noch zu retten?“ Dieser Frage widmeten sich jetzt im Pfarrheim St. Felizitas Dr. Michael Ramminger vom Institut für Theologie und Politik (Münster) und rund 50 Zuhörer im Rahmen des Theologischen Forums. Die beunruhigenden Fakten, so Ramminger, seien einfach nicht zu leugnen: Hinter der weltweit öffentlich gewordenen sexualisierten Gewalt von Priestern gegenüber oft noch minderjährigen Jugendlichen stecke ein durch das klerikale System begünstigter – vermutlich jahrhundertelanger – Machtmissbrauch.

Denn Priester sollten sich ja als „Hirten“ verstehen, als „Hüter“ der „Herde“. Sie übten seit jeher Macht über die Seelen der ihnen anvertrauten „Schafe“ aus. Zu groß sei stets die Versuchung für die Kirche gewesen, sich selbst für unangreifbar zu halten, weil sie sich eben als von Gott eingesetzte „heilige Institution“ mit vermeintlich „übergeschichtlichem Sendungsanspruch“ begreife.

Abwehrverhalten

Abwehrverhalten habe es in der Weltkirche aber schon immer gegeben, gegenüber der bürgerlichen Revolution, die sich vor 200 Jahren in Europa durchsetzte und die Säkularisierung erzwang, ebenso wie unmittelbar nach dem Ende des II. Vatikanischen Konzils 1965, als der Versuch, für die christliche Verkündigung „einen messianischen Ort in der Welt zu finden“, mit Bischofsersetzungen, Entmachtung von Bischofskonferenzen und dem Kampf gegen die lateinamerikanische „Theologie der Befreiung“ beantwortet wurde, so der Referent. Dahinter habe bei den strukturkonservativen Kirchenführern stets die Angst gesteckt, das „Alleinvertretungsmonopol auf Vermittlung von Hoffnung und Sinn“ zu verlieren, sagte Ramminger.

Der unaufhörlich voranschreitende Bedeutungsverlust der Kirche – so Ramminger mit Bezug auf Walter Benjamin – hänge vor allem damit zusammen, dass das herrschende kapitalistische Wirtschaftssystem in Wahrheit auch eine „Religion“ sei, die bestrebt sei, eine Antwort zu geben auf dieselben „Sorgen, Qualen, Unruhen, auf die ehemals die so genannten Religionen Antwort gaben“. Der Kapitalismus habe zu diesem Zweck längst die ästhetischen, rituellen und symbolischen Elemente des Religiösen in sich aufgesogen.

Dringender Appell

Die Kirchenkrise ist laut Ramminger „eine Gotteskrise, nichts weniger“. Die Entscheidungen über die Aufgaben der Kirche würden allerdings längst nicht mehr mit Blick auf die Förderung von Seelsorge getroffen, sondern immer stärker unter betriebswirtschaftlichen und Marketingaspekten.

Diesen Bestrebungen stellte Ramminger einen dringenden Appell entgegen: Die Kirche müsse den Auftrag des Evangeliums wieder ernst nehmen. Sie könne nur in der „Nachfolge Christi“ Glaubwürdigkeit zurückgewinnen, und zwar durch erkennbare Solidarität mit den Leidenden und Unterdrückten. Papst Franziskus warne zu recht vor der „Globalisierung der Gleichgültigkeit“, mit deutlichem Bezug auch auf die weltweiten Flüchtlingsbewegungen. Im Anschluss an das Referat Rammingers folgte eine lebhafte Diskussion.