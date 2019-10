Was raschelt denn da?

Die letzten milden Herbstabende locken auch in der Steverstadt so manchen Gartenbesitzer noch mal auf die heimische Terrasse. Eingemummelt in eine Decke lässt sich so die deutlich frühere Dämmerung genießen. Und mit ihr sind dann nicht selten auch die ein oder anderen mitunter seltsamen Geräusche zu vernehmen. Denn nur weil es dunkel wird, heißt das noch lange nicht, dass im heimischen Garten auch Ruhe einkehrt.

„Die seltsamsten Geräusche, von denen uns die Menschen erzählen, dürften wohl vom Igel stammen“, weiß Dr. Irmtraud Papke , Leiterin des Biologischen Zentrums. Denn der kleine stachelige Freund werde in der Dämmerung wach und – bevor er sich auf die Suche nach etwas Essbarem mache – absolviere er in seinem Versteck erst einmal eine ausführliche Morgentoilette. „Das kann sich mitunter sehr lustig anhören, so ein lautes Schmatzen und Schnüffeln und Herumgewurschtel“, beschreibt Papke die Töne, die allerdings nur noch kurze Zeit zu hören sein dürften, da mit sinkenden Temperaturen die Igel ihren Winterschlaf antreten.

Nicht ganz so niedlich finden die meisten Gartenbesitzer wahrscheinlich einen anderen nächtlicher Gast. „Wenn man im Dunkeln was Größeres rascheln oder im Dämmerlicht vorbeihuschen sieht, handelt es sich gerne mal um eine Ratte“, weiß die Leiterin des Biologischen Zentrums. Die kämen gerade in Siedlungsgebieten häufig vor. Deutlich seltener, aber auch gerne nachts unterwegs seien die heimischen Räuber wie Steinmarder oder Fuchs, die vor allem in den Randgebieten von Siedlungen anzutreffen seien.

Doch nicht nur am Boden tut sich was in der Nacht. Mit der Dämmerung wechselt auch am Himmel die Besatzung. Wenn die letzte Amsel lautstark ihren Schlafplatz bezogen hat, gehen beispielsweise die Abendsegler noch vor Sonnenuntergang auf die Jagd. „Sie sind unter den Fledermäusen die Frühaufsteher, während andere Arten, wie beispielsweise die Wasserfledermaus, erst deutlich später auf die Jagd gehen.“ Zu hören sind die Luftakrobaten, die mit zunehmender Kälte ebenfalls ihren Winterschlaf antreten, in der Regel nicht, bewegen sich ihre Töne doch in einem für das Menschengehör nicht wahrnehmbaren Frequenzbereich. Ein dagegen früher allgegenwärtiger Ton ist laut Papke mittlerweile fast völlig verstummt. „Früher war der Ruf des Käuzchens in der Nacht ein ganz normales Phänomen. Heute hört man ihn kaum noch.“ Der dramatische Rückgang bei vielen Insektenarten betreffe eben auch die Nachtvögel, wie Käuzchen, Schleiereule oder den Uhu. Ihre dringende Bitte darum an alle Gartenbesitzer: Bei der Pflanzenwahl auch besonders an die nachtaktiven Insekten zu denken.

Insektenfalle Beleuchtung Nicht nur Städte illuminieren ihre Hausfassaden und Straßen, so wie es derzeit auch in Lüdinghausen passiert. Auch an privaten Gebäuden und im heimischen Garten soll eine nächtliche Beleuchtung für zusätzliche Attraktivität sorgen. Doch dabei sollten auch die möglichen negativen Auswirkungen, insbesondere auf die nachtaktiven Insekten, berücksichtigt werden. Lichtfarbe, Lichtstrahl, Ausrichtung und Intensität sind dabei entscheidend. ...

Apropos nachtaktive Vögel: ihre wahrscheinlich prominenteste Vertreterin, die Nachtigall, schmettert ihren prächtigen Gesang – anders als ihr nachgesagt wird – nicht nur in der Nacht. Sie singt auch gerne am helllichten Tag, nur da ist sie nicht so gut zu hören.