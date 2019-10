Konzerte, Lesungen, Kabarett und noch vieles mehr

Für jede Altersgruppe und für jeden Geschmack etwas dabei – der Kreis Coesfeld hat jetzt sein neues Kulturprogramm veröffentlicht, das auch in Lüdinghausen für die Burg Vischering mit einem breitem Angebot aufwartet.

Im Rahmen des Münsterland Festivals finden gleich zwei Veranstaltungen statt. Am 27. Oktober (Sonntag) ((gastiert „Binker Golding´s Band“ im Veranstaltungssaal der Vorburg - das Quartett bringt die Jazz- und Fusion-Sounds der 80er- und 90er-Jahre auf die Bühne und mischt immer mal wieder den derzeit schwer angesagten London-Sound unter. Außerdem findet der Abschluss des vierwöchigen Festivals in Lüdinghausen statt. Die siebenköpfige Band „Iriao“ kommt aus Georgien und bringt eine Mischung aus Folk und Jazz mit.

„Die Maus“ lädt zum Mitsingen

Ein ganz besonderer Gast kommt am 15. November (Freitag) zur Burg Vischering: „Die Maus“ lädt gemeinsam mit Damen des WDR-Rundfunkchores und des WDR-Kinderchores zum Mitsingen ein.

Der WDR zum Zweiten: Zum bereits vierten Mal gastiert WDR 5 mit seiner „LiederLounge Live“ auf Burg Vischering. Am 16. November (Samstag) empfängt Gastgeber Murat Kayi die beiden Liedermacher Falk und Sebel. Beide Radiosendungen mit Live-Musik, Talk und einigen Überraschungen werden am Abend aufgezeichnet und kurze Zeit später auf WDR 5 ausgestrahlt.

„Die Abenteuer des Sherlock Holmes“

Nach dem großen Erfolg mit den drei ??? im vergangenen Jahr kommt das Theater Ex Libris rund um den Moderator und Kabarettisten Christoph Tiemann abermals auf die Burg Vischering – und zwar am 23. November (Samstag) mit einer spannenden Lesung „Die Abenteuer des Sherlock Holmes“.

Im Rahmen der Reihe BurgJazz kommen einmal mehr Roman und Julian Wasserfuhr am 22. November (Freitag) auf die Burg. Die Brüder zählen zu den renommiertesten Jazzmusikern Deutschlands.

Anlässlich des 200. Geburtstag des Schriftstellers Theodor Fontane stellt Michael Schikowski am 29. November (Freitag) im Rahmen eines Leseabends das Werk und Leben des Schriftstellers vor.

Robert Forster ist ein australischer Singer-Songwriter, der durch seine Band „Go Betweens“ in den achtziger und neunziger Jahren bekannt geworden ist. Im Rahmen seiner ausgedehnten US- und Europatour gastiert er mit einem Akustikkonzert am 5. Dezember zum ersten Mal in Lüdinghausen.

Kindertheaterstück im Advent

Schon fast traditionell gibt´s ein Kindertheaterstück im Advent auf der Burg zu sehen. Das Dülmener Figurentheater „Hille Pupille“ ist am 8. Dezember (Sonntag) mit dem Stück „Der Weihnachtshahn“ zu Gast.

Einen besinnlichen und ruhigen Jahresausklang wird es dann wieder zum traditionellen Silvesterkonzert am 31. Dezember (Dienstag) auf der Burg geben; in diesem Jahr mit den Geschwistern Luisa (Klarinette) und Joshua (Klavier) Gehlen.