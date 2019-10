Zehn Jahre sind vergangen, dass sich die Schülerinnen und Schüler aus dem Entlassjahrgang 1984 der damaligen Marien-Hauptschule in Seppenrade zu einem Klassentreffen zusammengefunden hatten. In diesen zehn Jahren ist viel passiert. So wurde zum Beispiel die Marienschule durch einen Neubau erweitert. Beim Treffen am Samstag stand eine Besichtigung und Führung durch die Schule, die Helga Hüning leitete, als erstes auf dem Programm. Zusammen mit den ehemaligen Lehrpersonen, Ulla Boll, Josef Altenbockum und Wolfgang Schäfer, wurden anschließend bei einem leckeren Abendessen und kühlen Getränken viele alte Geschichten aus der Schulzeit im Vereinsheim des Spielmannszuges wieder aufgefrischt.