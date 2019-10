Das Literatur-Café im Gemeinderaum der Auferstehungskirche in Seppenrade lädt wieder zu einer neuen Veranstaltung ein. Am Sonntag (27. Oktober) um 15 Uhr präsentiert Günter Trunz , ausgewiesener Wilhelm-Busch-Liebhaber aus Lüdinghausen, aus seinem Programm „Rotwein ist für alte Knaben eine von den besten Gaben“ viele bekannte amüsante Texte des Dichters und Künstlers und natürlich auch dessen Zeichnungen. Dabei werden die Zuhörerinnen und Zuhörer die Gelegenheit bekommen, sich mit viel Freude an die Texte mit der von Wilhelm Busch gestalteten Sprache zu erinnern, heißt es in der Ankündigung.

Von Max und Moritz und Lehrer Lämpels Pfeife

Fehlen werden natürlich nicht die bösen Streiche von Max und Moritz und die wortgewaltige Explosion der Pfeife des Lehrer Lämpel. Die fromme Helene wird an diesem Nachmittag genauso dabei sein wie der durstige Rabe Hans Huckebein. Auch Zitate wie „Wer Sorgen hat, hat auch Likör!“ werden für Heiterkeit sorgen.

Für das leibliche Wohl der Cafébesucher in Form von Kaffee, Tee und selbst gebackenem Kuchen ist gesorgt. Der Eintritt ist gratis, die Organisatorinnen freuen sich über eine Spende zur Deckung der Unkosten.