Ein wichtiger Schritt für eine bessere Anbindung im öffentlichen Nahverkehr ist getan. Die Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM) beabsichtigt, ab Sommer 2020 die Express-Bus-Linie X 90, die Olfen, Lüdinghausen, Senden und Münster miteinander verbindet, einzurichten. Bürgermeister Richard Borgmann freue sich außerordentlich über diese Entscheidung, heißt es in einer Pressenotiz der Stadt.

Anreize Schaffen

Die X 90 ist durch eine direktere Linienführung mit Bedienung weniger zentraler Haltestellen gekennzeichnet. Die Fahrzeit wird deutlich verkürzt und das Fahrangebot ausgeweitet. „Wir hoffen, dass dies Anreize schafft, um vom Auto auf den Schnellbus umzusteigen“, wird Borgmann in der Mitteilung zitiert. Für das zusätzliche Angebot ist der Einsatz von vier weiteren Schnellbussen erforderlich.

„ Wie kann man so eine großartige Chance nicht ergreifen? Wie kann man so eine großartige Chance nicht ergreifen? “ Bürgermeister Richard Borgmann

Eine weitere wichtige Baustelle im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs bildet die Schnellbuslinie südliches Münsterland. „Dort können wir leider noch nicht so zuversichtlich sein“, drückt Borgmann sein Bedauern aus. Gewünscht sei eine durchgängige Verbindung zwischen Drensteinfurt, Ascheberg, Lüdinghausen und Haltern am See. Der Kreis Warendorf habe sich gegen diese Verbindung ausgesprochen. „Hierfür haben wir keinerlei Verständnis“, sagt Borgmann. „Wie kann man so eine großartige Chance nicht ergreifen? Die riesigen Potenziale, die eine solche Linie bieten würde, liegen auf der Hand.“ Es müsse eine Herzensangelegenheit der Kreise und Kommunen sein, so viele Menschen wie möglich dazu zu bewegen, auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Dies lasse sich aber nur mit einem attraktiven Angebot realisieren.

Notwendigkeit

Mit der Einrichtung von gleich zwei Schnellbuslinien wäre Lüdinghausen das Drehkreuz von zwei Linien im südlichen Münsterland. „Es ist mir unbegreiflich, wie in der heutigen Zeit die Notwendigkeit des ÖPNV-Ausbaus verkannt werden kann“, wird Borgmann in der Presseinformation abschließend zitiert. Er hoffe nun, dass sich der Kreis Warendorf seine Entscheidung noch einmal anders überlegt und dem Wunsch der Bürger nach einer besseren Erreichbarkeit der Kommunen untereinander doch noch nachkommt.