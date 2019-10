„Ein Maxi-Cosi passt auch aufs Rad“

Andreas Schöler hat eins. Jan Stork auch. Und beide würden es gerne sehen, wenn es in naher Zukunft noch viel mehr davon geben würde. Die Rede ist von Lastenfahrrädern. Stork hat schon vor sechs Jahren so ein Gefährt angeschafft. „Wir waren die Ersten in Lüdinghausen, die ein Lastenrad gewerbsmäßig eingesetzt haben“, sagt er. Er wisse gar nicht, ob der ökologische Gedanke damals schon im Vordergrund gestanden habe. Der Weinhändler musste und wollte einfach auch im Innenstadtbereich, dort wo Autos tagsüber tabu sind, Kunden beliefern.

Hinzu kam – und kommt immer noch – das Parkplatzproblem: Ein Lastenfahrrad, mit dem er 60 Flaschen Wein transportieren kann – „dann mit leichter E-Unterstützung“ (Stork) – war da die deutlich bessere Alternative. Der Geschäftsmann schätzt darüber hinaus den Marketing-Effekt, den die Lasten-Leeze mit sich gebracht hat: „Die Leute reagieren positiv.“ Viele Gespräche kämen so zustande, „manchmal komme ich gar nicht mehr weg“. So positiv die Resonanz auch ist: Was die Menschen bisher nicht täten, sei, sich selbst ein Lastenrad anzuschaffen. Das, so Stork, werde sich jetzt vielleicht ändern, der ökologische Druck nehme zu.

„ Wenn zwei Leuchten ausgetauscht werden müssen, defekte Dinge zu reparieren sind – dafür reicht das Rad, dafür brauche ich nicht den Diesel-Bulli. Wenn zwei Leuchten ausgetauscht werden müssen, defekte Dinge zu reparieren sind – dafür reicht das Rad, dafür brauche ich nicht den Diesel-Bulli. “ Andreas Schöler

Schöler hofft ebenfalls darauf, dass jetzt verstärkt ein Nachahmereffekt einsetzt. Deshalb sei die Entscheidung, dass die Stadt im nächsten Jahr 10 000 Euro für die Förderung von Lastenfahrrädern im Haushalt zur Verfügung stellen will (WN berichteten), richtig, meint Schöler. Er selbst profitiert davon allerdings nicht mehr, er hat sein Lastenfahrrad Mitte September gekauft. Als Gewerbetreibender kam er jedoch in den Genuss von Fördermitteln des Landes, abrufbar über die Bezirksregierung Arnsberg.

Am 1. September hatte Schöler den Elektrobetrieb von seinem Vorgänger übernommen. Der sei jetzt als Teilzeitkraft bei ihm beschäftigt. Dieser – und der Chef selbst – nutzen das Lastenfahrrad immer dann, wenn der kleine Kundendienst gefragt ist: „Wenn zwei Leuchten ausgetauscht werden müssen, defekte Dinge zu reparieren sind – dafür reicht das Rad, dafür brauche ich nicht den Diesel-Bulli.“

„ Ich kann mit meiner Tochter während der Fahrt kommunizieren. Ich kann mit meiner Tochter während der Fahrt kommunizieren. “ Alexander Kallenbach

Einer, der sich vor einem Jahr ein Lastenfahrrad gekauft hat und mit dem inzwischen ausschließlich – ganz privat – unterwegs ist, ist Alexander Kallenbach. Eindreiviertel Jahr ist mittlerweile seine Tochter. Als die eine Weile auf der Welt war, dachten Kallenbach und seine Frau erst darüber nach, den Nachwuchs in den üblichen Kinderanhängern zu transportieren. Doch schnell sei ihnen klar geworden, dass das Lastenfahrrad die eindeutig bessere Alternative ist. „Ich kann mit meiner Tochter während der Fahrt kommunizieren. Wenn das Verdeck auf ist, zeigt sie mir Dinge, die sie sieht. Wenn es regnet und das Verdeck zu ist, erzähle ich ihr, was ich sehe“, berichtet der Lehrer, der am St.-Antonius-Gymnasium unterrichtet.

Der Sohn der Familie kam jetzt im Sommer zur Welt. Mit ihm ist Kallenbach noch nicht fahrradgefahren. Aber allzu lange wird es nicht mehr dauern: „Ein Maxi-Cosi passt auch aufs Fahrrad.“ Das hat er mit Sohn drin bereits ausprobiert. Problemlos könne er Tochter und Einkäufe zusammen transportieren. 100 Kilo Ladegewicht stehen zur Verfügung. Acht Kisten Leergut hat Kallenbach neulich auf einmal zurückgebracht – selbst das ging. Ein Auto hat die Familie bereits abgeschafft. Sie überlegt derweil, eine zweite Lasten-Leeze zu kaufen – dann mit E-Unterstützung, wenn Einkäufe mal sehr viel wiegen sollten. Bei diesem Kauf dürfte die Familie dann von den 10 000 Euro profitieren, die die Stadt 2020 für die Förderung von Lastenrädern zur Verfügung stellen will.