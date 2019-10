Historische Dokumente in Kurrentschrift lesen

Lüdinghausen -

Auf so manchem Dachboden gibt es noch alte Dokumente, die schwer lesbar sind. Die Volkshochschule bietet da Abhilfe – mit einem Kursus, in dem die Teilnehmer lernen, Kurrentschrift zu lesen. Die Leitung hat jemand, der sich in Archiven bestens auskennt.