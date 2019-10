„Fee“ geht gerne spazieren

Wenn Florian Schwenke mit seiner „Fee“ an der Burg Lüdinghausen spazieren geht, sind ihm die erstaunten Blicke der anderen Passanten sicher. Denn auch wenn „Fee“ fast aufs Wort gehorcht – so richtig bei Fuß gehen mag sie dennoch nicht. Sie bevorzugt es eher, von Ast zu Ast zu hüpfen oder auch einfach mal eine Runde über dem Burggraben zu drehen, bevor sie zu ihrem Besitzer zurückkehrt. Kein Wunder, handelt es sich bei „Fee“ doch um eine ausgewachsene Wüstenbussarddame und bei Schwenke um einen ausgebildeten Falkner .

„ Es ist wichtig, eine enge Bindung zwischen Falkner und Vogel aufzubauen. Es ist wichtig, eine enge Bindung zwischen Falkner und Vogel aufzubauen. “ Florian Schwenke

Der Seppenrader, der im normalen Leben seine Brötchen als Groß- und Außenhandelskaufmann verdient, war zwar schon immer ein Tiernarr, doch sein Herz an die Greifvögel hat er erst vor wenigen Jahren verloren. „Das sind unglaublich faszinierende Tiere“, schwärmt der 33-Jährige, während „Fee“ – gemütlich auf seinem Lederhandschuh sitzend – genüsslich ein Hühnerbein herunter schlingt. Mit solchen „Leckerlis“ werden die Greifvögel trainiert. „Es ist wichtig, eine enge Bindung zwischen Falkner und Vogel aufzubauen“, erklärt Schwenke. Das funktioniere nur, wenn man sich am Tag mindestens drei bis vier Stunden mit den Tieren intensiv beschäftige. Denn aufgezogen würden die Vögel beim Züchter von den natürlichen Eltern. „Erst wenn die ihren Nachwuchs vertreiben, meist so nach 14 Wochen, bekommen wir die Vögel und können mit der Prägung beginnen.“

Leonas tritt in Papas Fußstapfen und übt mit einem kleinen Buntfalken Foto: ben

Schwenke selbst besitzt neben „Fee“ noch einen Rotschwanzbussard, einen Habicht und ein Pärchen Buntfalken. Bussard und Habicht nutzt er im Winterhalbjahr für die Beizjagd auf Krähen, Tauben oder auch kranke Kaninchen. Und das unter anderem auch im Auftrag der Stadtverwaltung. „Rund um die Burgen Lüdinghausen und Vischering bin ich beispielsweise im Einsatz“, so der Falkner. Wobei seine Vögel nicht immer wirklich auf die Jagd gehen müssen. Manchmal reicht es schon, wenn er dort mit seiner „Fee“ spazieren geht. „Das nennt man Vergrämung. Wir scheuchen damit die Krähen oder Tauben auf, ärgern sie quasi, damit sie freiwillig das Revier räumen.“

Geld bekommt er dafür nicht, sein Einsatz ist ehrenamtlich, genauso wie seine Besuche und Vorführungen in Kindergärten, Schulen oder Seniorenheimen. Gerade erst war er während der Projektwoche am Canisianum dabei, am St.-Antonius-Gymnasium leitet er derzeit eine Natur-AG und im Antonius-Seniorenheim hat er seine Vögel auch schon präsentiert. „Es macht einfach Riesenspaß zu sehen, wie die Menschen auf die Tiere reagieren. Früher galten Greifvögel ja als Fressfeinde, die man am besten tötet oder vertreibt. Heute lernen die Menschen ihren Wert als Korrektiv im Ökosystem zu schätzen“, ist Schwenke überzeugt, der seine „Fee“ auch gerne mal auf dem Handschuh der Teilnehmer seiner Vorführungen landen lässt. „Die ist so lieb, die lässt sich sogar die Brust streicheln“, erzählt der Falkner nicht ohne Stolz. Das funktioniere allerdings nicht mit jedem Vogel. „Auch die sind, wie wir Menschen, ganz unterschiedlich vom Wesen.“ Einen Greifvogel einfach so anzufassen, sei daher prinzipiell keine gute Idee.

Aber das sollte man ja auch tunlichst nicht mit fremden Hunden machen, die einem beim Spaziergang begegnen – zumindest nicht ohne vorher Herrchen zu frage