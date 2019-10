Der Abendmarkt an der Burg Lüdinghausen geht in die Pause und beendet am Freitag (25. Oktober) seine Saison. Bei voraussichtlich angenehmen Temperaturen laden Lüdinghausen Marketing und Marktbeschicker von 16 bis 20 Uhr in den Burginnenhof ein, um sich bei kleinen kulinarischen Spezialitäten den Abend zu versüßen. Zum Ausklang wird die Band „Cucumber Brass“ die Stimmung zwischenzeitlich mit kleinen Kostproben ihres musikalischen Könnens auffrischen, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Mittelpunkt steht das gemütliche Beisammensein bei netten Gesprächen. Damit die Liebhaber des Abendmarktes nicht bis zum nächsten Saisonstart im April ausharren müssen, gibt es kurz vor Weihnachten am 20. Dezember (Freitag) ein „Abendmarkt-Spezial“ an der Burg Lüdinghausen.