Arbeitsplatz tauschen für einen Tag

Gewissenhaft sortierte Kevin Föhse im Rewe-Markt im Kühlregal, die Butterpäckchen, schob sie nach vorne und sorgte für Ordnung. Zuvor hatte er schon Waren im Brotregal eingeräumt. Föhse nahm teil an der Aktion „S(ch)ichtwechsel“ des Caritasverbandes für den Kreis Coesfeld teil, bei der er für einen Arbeitstag den Platz in der Werkstatt für behinderte Menschen mit einem Arbeitsplatz außerhalb der Werkstatt tauschte.

Integrative Arbeitsplätze

Die Aufgabe im Supermarkt machte Föhse Spaß, vor allem der Kontakt mit den Kunden habe ihm sehr gefallen“, berichtete er. Ganz artfremd war ihm die Arbeit nicht. In der Caritas-Werkstatt Tetekum arbeitet er in der Lebensmittel-Verpackung. Der Betreiber des Rewe-Marktes, Jimmy Gawdi, war zufrieden mit dem Praktikanten. In seinem Markt in Selm biete er bereits integrative Arbeitsplätze an, erklärte Gawdi. Für Lüdinghausen sei das auch noch eine Option.

Kevin Föhnse arbeitete einen Tag im Rewe-Markt. Foto: Marion Fenner

Frauke Bernsmeister arbeitete am Donnerstag in der Werkstatt des Betriebes Zweirad Witteler. In der Caritas-Werkstatt montiert sie auch Teile für Fahrräder, außerdem ist sie selbst oft mit dem Rad unterwegs. So war ihr die Materie nicht fremd. Sie durfte helfen, Schrauben nachzuziehen und half beim Putzen der Fahrräder. Unterstützung erhielt sie von Mitarbeiter Horst Rath. Besonders gut fand er, dass Bernsmeister keine Angst davor hatte, sich die Finger schmutzig zu machen. „Das ist schon einmal eine gute Voraussetzung für den Beruf.“

„ Wir haben die Menschen mit Behinderungen zuvor gefragt, in welches Berufsbild sie einmal hineinschauen wollen. Wir haben die Menschen mit Behinderungen zuvor gefragt, in welches Berufsbild sie einmal hineinschauen wollen. “ Nicole Vormann

„Wir haben die Menschen mit Behinderungen zuvor gefragt, in welches Berufsbild sie einmal hineinschauen wollen“, berichtete Nicole Vormann von der Abteilungsleitung Außenarbeitsplätze der Caritas . Sie hätten versucht, diese Wünsche zu erfüllen.

Frauke Bernsmeister arbeitete in der Fahrradwerkstatt Witteler mit Horst Rath zusammen. Foto: Marion Fenner

In den Werkstätten Tetekum kümmerte sich der Abteilungsleiter der Produktion, Thomas Neuhaus, um zwei „Tagesgäste“, die dort für sie völlig neue Arbeitsplätze kennen lernten. Freddy Schemmer, Geschäftsführer des A-Z-Fachmarktes in Senden, musste Teile für Schutzbleche zusammenschrauben. Ganz einfach war das nicht, stellte er schnell fest und gab zu seiner Entschuldigung an: „Ich arbeite sonst nur mit dem Kugelschreiber.“ Auch Anne Büscher, die in der Gemeindeverwaltung Nordkirchen angestellt ist und ihren Arbeitsplatz für einen Werkstatt-Mitarbeiter geräumt hatte, der die Arbeit des Bürgermeister kennenlernen wollte, musste schrauben. Für sie ebenfalls absolutes Neuland. Gut dass Neuhaus und Rainer Radisic den Praktikanten unterstützend zur Seite standen.

Individuell angepasst

Schemmer und Büscher waren begeistert von der vielfältigen Arbeit in den Werkstätten, in denen jeder Beschäftigte seine persönlichen Stärken bei einem für ihn individuell angepassten Arbeitsplatz einbringen könne. „Mit der Aktion ,S(ch)ichtwechsel‘ wollen wir Begegnungen mit Menschen aus den Werkstätten ermöglichen, aber auch unsere Arbeit vorstellen“, sagte Markus Döpker, Leiter der Werkstätten in Lüdinghausen.

Anne Büscher ließ sich von Rainer Radisic die Arbeit in der Werkstatt erklären. Foto: Marion Fenner