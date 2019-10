Die BurgArt des KAKTuS Kulturforums steht vor der Tür. Dabei handelt es sich traditionsgemäß am Ende des Jahres um die letzte Kunstpräsentation im Ausstellungszyklus der Burg Lüdinghausen. Am 1. November (Allerheiligen, Freitag) um 11 Uhr wird die BurgArt mit der Vernissage eröffnet. Dazu sind alle Kunstfreunde eingeladen sind, heißt es in einer Pressemitteilung des KAKTuS.

„Ich weiß noch genau, wie wir vor elf Jahren mit der BurgArt begonnen haben. Für uns war es ein Experiment, niemand wusste zu der Zeit, ob wir mit unserer Auswahl der Künstler und ihrer Präsentation ein kunstinteressiertes Publikum erreichen würden“, wird Silvia Hesse-Böcker vom Kunst-Team des KAKTuS in dem Pressetext zitiert. Im Laufe der Jahre habe sich die BurgArt zu einer „Erfolgsstory“ entwickelt. Sie wurde über die Grenzen von Lüdinghausen bekannt und zieht Jahr für Jahr mehr als 2000 Besucher an.

Bei der BurgArt stellen immer sechs bis acht Künstler aus unterschiedlichen Bereichen der Bildenden Kunst ihre Exponate aus. Alle Arbeiten seien Unikate, oft seien sie extra für diese Ausstellung entstanden und werden zum ersten Mal vor Publikum präsentiert, heißt es in der Ankündigung weiter. In Zeiten des Massenkonsums sei das etwas Besonderes.

Exponate sind käuflich zu erwerben

Die Arbeiten seien einmalig, original und von künstlerischem Wert. Alle Künstler würden sorgfältig ausgesucht, alle hätten sich über viele Jahre ihres Lebens mit Kunst beschäftigt und in der Regel einen Beruf aus ihrer „Berufung“ gemacht. In Vorgesprächen werde mit den Künstlern gemeinsam das Ausstellungskonzept entwickelt, wobei den individuellen Wünschen der Künstler, so gut es geht, Rechnung getragen werde. So entstehe in positiver Zusammenarbeit zwischen Künstlern und dem Kunst-Team eine BurgArt, eine Ausstellung, die sich aufgrund ihres individuellen Charakters von anderen Massenausstellungen positiv unterscheide.

In diesem Jahr werden Werke aus Glas, Draht, Holz, und Perlen zu sehen sein. Der Malerei wird ebenfalls viel Platz eingeräumt. Die langen Wände und die besonderen Lichtverhältnisse in der Renaissanceburg sind wie geschaffen für malerische Arbeiten in breiter Farb- und Formenvielfalt. Alle Arbeiten sind käuflich zu erwerben, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.