Einen Psychothriller mit Gerit Kling zeigt das Tournee-Theater Thespiskarren am 10. November (Sonntag) um 20 Uhr in der Aula des Schulzentrums. „Die falsche Schlange“ lautet der Titel eines abgründigen Katz-und-Maus-Spiels von Alan Ayckbourn um Familiengeheimnisse, alte Geister und viel Geld, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Lüdinghausen.

In dem Stück treffen zwei Schwestern nach dem Tod des Vaters aufeinander. Sie verbindet eine schwere Kindheit, sonst scheinbar nichts. Annabel (Gerit Kling) ging früh von zu Hause weg, um in Australien ihr Glück zu finden. Miriam (Mackie Heilmann) blieb daheim in der britischen Provinz und kümmerte sich um den Vater.

Schuldgefühle

Die erste eine gestandene Geschäftsfrau, die zweite eine ewige „Dorfjungfer“, die aufgrund der Pflege ihres kranken Vaters keine intimen Beziehungen eingehen konnte. Zumindest sieht es Miriam so und weckt damit alte Schuldgefühle in der älteren Schwester.

Nicht einen Moment der Entspannung gönnt der vielfach ausgezeichnete, 1997 von der Queen zum Ritter geschlagene Sir Alan Ayckbourn dem Zuschauer in seinem Psychothriller. Die schnellen, präzisen Dialoge fesseln von der ersten Minute an, und mit seinem untrüglichen Instinkt für Timing wartet Ayckbourn mit immer neuen Wendungen auf und unterläuft alle Deutungsversuche – bis hin zum perfekt kalkulierten Schluss, versprechen die Veranstalter in der Ankündigung.