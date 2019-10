Frühe Meisterwerke von Brahms und Puccini

Der Chor des Musikschulkreises Lüdinghausen widmet sein nächstes Konzert den Anfängen großer Komponisten: Am 10. November (Sonntag) erklingen um 18 Uhr in der Kirche St. Felizitas frühe Meisterwerke von Giacomo Puccini und Johannes Brahms . „Die beiden Komponisten eint nicht nur ihre Abstammung aus einem musikalisch geprägten Elternhaus. Ihnen ist auch gemeinsam, dass sie bereits in jungen Jahren mit großen Publikumserfolgen ebenso große Bekanntheit erlangten“, heißt es in einer Ankündigung.

Der junge Brahms (1833 bis 1897) betrat die Bühne des Musikbetriebs mit einem Knall, als ihn der berühmte Robert Schumann als die deutsche Zukunftshoffnung der deutschen Musikszene propagierte. Keine leichte Bürde für den jungen Hamburger, der er sich aber in jeder Hinsicht als würdig erwies. Denn er ließ sich Zeit mit dem Studium der verschiedensten Kompositionstechniken und veröffentlichte seine Werke erst, wenn er mit ihnen auch wirklich zufrieden war.

Fragen nach dem Sinn des Lebens

Ein gutes Beispiel dafür ist das mit 23 Jahren als Kyrie seiner „Missa Canonica“ (einem Studienwerk) begonnene Stück, das erst nach weiteren 23 Jahren als erster Teil der Motette „Warum ist das Licht gegeben den Mühseligen“ das Licht der Öffentlichkeit erblickte. Der Komponist stellt hier die ganz großen Fragen nach dem Sinn des Lebens und der möglichen Rolle Gottes darin. Aber auch „Schaffe in mir Gott ein rein Herz“ benötigte eine Reifezeit von vier Jahren zwischen Fertigstellung und Veröffentlichung.

„Romantisch im besten Sinne“ darf man die Kompositionen Giacomo Puccinis in ihrer Gefühlsbetontheit nennen. Schon in frühester Jugend war Puccini (1858 bis 1924) inspiriert vom Kampf der großen Gefühle, der sich im Zusammenwirken von Dichtung und Melodie ausdrückt und dessen Schauplatz die Bühne ist. War dem jungen Giacomo zunächst eine Karriere als Kirchenmusiker vorgezeichnet, so merkte er doch bald, dass Messen und Motetten seinem Streben nach psychologischer Differenzierung zu enge Fesseln anlegten. Die Uraufführung der vierstimmigen Messe im Frühjahr 1880 (wegen des ausgedehnten Gloria-Teils auch „Messa di Gloria“ genannt) fällt in das 20. Lebensjahr des großen Opernkomponisten und bezeichnet den Endpunkt der ersten musikalischen Ausbildung in seiner Heimatstadt Lucca.

Erfahrene Opernstimmen

Viel von der italienischen Operntradition steckt in seinem größten Kirchenwerk, so viel sogar, dass sich in seinem ersten Opernerfolg Manon Lescaut das Kyrie der Messe wiederfindet. An die Stelle des Opernsolisten tritt in der Messa di Gloria ein vierstimmiger Chor. Die Bariton- und Tenor-Soli sorgen vor allem für klangliche Abwechslung, ohne jedoch eine dominante Rolle zu übernehmen. Gleichwohl verlangt die Partitur ausgebildete und erfahrene Opernstimmen, nicht zuletzt, um auch dem sinfonisch besetzten Orchester Paroli bieten zu können. Mehr als 70 Jahre lang war dieses frühe Meisterwerk von der musikalischen Bühne verschwunden, bis es erst 1952 in Chicago neu erklang. Heute hat es sich als attraktives chorsinfonisches Werk längst wieder fest im Musikbetrieb etabliert.

Mit Rücksicht auf den Aufführungsort in der St-Felizias-Kirche wird am 10. November die Fassung für Kammerorchester von Joachim Linckelmann zu Gehör gebracht. Durch eine Überarbeitung des Bläsersatzes wird die klangliche Balance zugunsten des Chores verschoben, was sich insbesondere bei Sängerzahlen diesseits der 100 Personen durch eine größere Transparenz bemerkbar macht. Der Chor des Musikschulkreises wird unterstützt vom Kourion-Orchester Münster und den beiden Solisten Jean-Pierre Ouellet (Tenor) und Hagen-Goar Bornmann (Bariton). Der Dirigent ist der Leiter des Musikschulkreises Lüdinghausen, Elmar Sebastian Koch.