Zu Allerheiligen am Freitag (1. November) lädt die AG Schmetterling um 17 Uhr zu einer Andacht auf der Ruhestätte Schmetterling ein. Dort soll der Kinder, die nicht das Licht der Welt gesehen haben, gedacht werden. Musikalisch begleitet Lilly Breimann , Querflöte, die Gedenkstunde, heißt es in einer Pressemitteilung.

Fehlgeburten

Im zwölften Jahr betreut die AG Schmetterling die Ruhestätte, die der würdigen Bestattung von Fehlgeburten unter 500 Gramm – auch Sternenkinder genannt – dient, die nicht dem Bestattungsgesetz unterliegen. In der ehrenamtlichen Arbeitsgruppe betreuen Anja Schulze-Meinhövel die Anlage, Annette Höning als Hebamme die entbundenen Mütter in der Trauerarbeit, Ria Maris die Gestaltung des neuen Flyers, Gabriela May die künstlerische Anlage, Margret Pernhorst den Kontakt zur Kirchengemeinde St. Felizitas, Dr. Joachim Zucker-Reimann die stillen Geburten und die Verbindung zu den Kliniken und Pastoralreferent Reinhold Leydecker die seelsorgerische Betreuung, teilen die Veranstalter mit.

„Berührung im Kreis des Lebens“

Die Verbindung zur Stadt- und Friedhofsverwaltung Lüdinghausen erfolgt aktuell über Ellen Trudwig. Die Ruhestätte befindet sich im südlichen Randbereich des Friedhofs, Auf der Geest 8. Ihr Zentrum bildet die Skulptur „Berührung im Kreis des Lebens“.