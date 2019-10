So gut wie abgeschlossen ist der zweite Bauabschnitt zur Umgestaltung der Mühlenstraße. „Im Moment laufen noch einige Restarbeiten, die Ende nächster Woche erledigt sein sollen“, teilte Anja Kleykamp , Pressesprecherin der Stadt, am Freitag auf Anfrage der WN mit. Unter anderem müssen noch ein paar schadhafte Stellen im Pflaster ausgebessert werden. Auf den neuen Bänken gegenüber der St.-Felizitas-Kirche haben Passanten bereits fleißig Probe gesessen. Die Maßnahme ist Teil des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK).

Die taktilen Elemente, die Blinden und Sehbehinderten die Orientierung erleichtern sollen, enden im Moment noch in einem Viereck im Einmündungsbereich von Mühlen- und Langenbrückenstraße. „Dabei handelt es sich um ein Aufmerksamkeitsfeld, damit Sehbehinderte erkennen, dass die Linienführung an dieser Stelle endet“, erklärte Kleykamp.

Orientierungshilfe für Sehbehinderte

Das bleibt jedoch nicht so. Die Elemente sollen über die Langenbrückenstraße weiter zum Marktplatz geführt werden, wo es diese Hilfen bereits gibt. „Auf Dauer werden die Hauptverkehrswege in der Innenstadt damit ausgestattet“, so die Pressesprecherin.

Es sei geplant, den Förderantrag für die Umgestaltung der Langenbrückenstraße im Zuge des ISEKs im kommenden Jahr zu stellen. Spätestens 2022 sollen dann die Arbeiten dafür beginnen.