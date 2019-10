Lüdinghauser Bürgermeister lässt seine berufliche Zukunft noch offen

Ob CDU , SPD , Grüne, FDP oder UWG – den 13. September 2020 haben sie alle rot im Kalender markiert. An dem Tag sind alle Lüdinghauser ab 16 Jahren nicht nur aufgerufen, über die Zusammensetzung des neuen Stadtrates zu entscheiden, dann steht auch die Verwaltungsspitze zur Wahl. Noch ist offen, ob Bürgermeister Richard Borgmann erneut kandidieren wird. Aufgrund des hohen Arbeitspensums habe er noch keine Möglichkeit gehabt, sich Gedanken darüber zu machen, teilte er auf Anfrage der WN mit. Nur so viel: Er werde sich zur rechten Zeit dazu äußern.

Angesichts der Tatsache, dass es bis zum Wahltermin keine elf Monate mehr sind, macht sich in seiner Partei, der CDU, langsam Ungeduld breit. Bernhard Möllmann , Stadtverbands- und Fraktionsvorsitzender in Personalunion, betonte zwar: „Wir warten ab, bis Herr Borgmann sich erklärt.“ Gleichzeitig machte Möllmann deutlich, den Druck nach den Herbstferien zu erhöhen. „Wir wollen in Sachen Bürgermeisterkandidatur vorankommen und müssen irgendwann wissen, woran wir sind.“

Ein ganzes Stück weiter ist die CDU bei der Suche nach Kandidaten für die Besetzung der einzelnen Wahlkreise. „Wir haben mehr Bewerber als zu vergebende Plätze“, berichtete Möllmann. Darunter seien auch einige jüngere Interessenten. Die werden auch gebraucht, denn mehrere langjährige CDU-Stadtverordnete treten im nächsten Jahr nicht wieder an.

Die SPD ist ebenfalls bereits fleißig auf Kandidatensuche – und das mit Erfolg, wie Niko Gernitz betonte. „Stand heute kriegen wir es hin, alle Wahlbezirke zu besetzen, was längst nicht mehr selbstverständlich ist“, wie der Vorsitzende des Ortsvereins betonte. Zumal auch bei der SPD einige ältere Genossen mit dem Ende der Legislaturperiode aufhören beziehungsweise in die zweite Reihe treten wollen.

Auch im Hinblick auf die Bürgermeisterwahl hat die SPD bereits ihre Fühler ausgestreckt. In dieser Woche habe es ein erstes Treffen mit Vertretern der Grünen gegeben, berichtete Gernitz. „Dabei ist deutlich geworden, dass wir uns vorstellen können, mit einem gemeinsamen Kandidaten beziehungsweise einer Kandidatin in den Wahlkampf zu ziehen“, so Gernitz. Das Parteibuch spiele dabei eher eine untergeordnete Rolle. „Wir wünschen uns jedoch jemanden aus Lüdinghausen.“

Während die Überlegungen im Hinblick auf die Bürgermeisterwahl bei den Grünen noch im Anfangsstadium stecken, sind sie bei der Besetzung der Stimmbezirke schon ein ganzes Stück weiter, wie Eckart Grundmann berichtete. „Wir haben derzeit einen großen Zulauf und daher keine Probleme, 17 Direktkandidaten für die Wahlkreise zu finden“, erzählte der Fraktionssprecher.

Die FDP startet erst Anfang Dezember mit ihren Vorbereitungen. „Dann werden wir uns bei einem eintägigen Workshop intensiv Gedanken machen, auch darüber, ob wir einen eigenen Bürgermeister-Kandidaten aufstellen oder einen anderen Bewerber unterstützen werden“, teilte der Vorsitzende Gregor Schäfer mit.

UWG will zur Wahl antreten

Und dann ist da noch die UWG. Fraktion und Partei sind zerstritten. Letztere hat die vier derzeitigen Fraktionsmitglieder Markus Kehl, Rafael Borgmann, Susanne Wischnewski und Jürgen Berau vor einigen Monaten ausgeschlossen, wogegen diese gerichtlich vorgehen (WN berichteten). Ein Verhandlungstermin steht jedoch noch nicht fest. Bei der Wahl 2020 würden die vier Stadtverordneten kein Ratsmandat mehr anstreben, teilte der Fraktionsvorsitzende Markus Kehl mit. Diese Entscheidung sei intern bereits 2017 gefallen. Ob die Unabhängige Wählergemeinschaft 2020 überhaupt ins Rennen um Wählerstimmen gehen wird, soll in einer für November geplanten Mitgliederversammlung entschieden werden, so der kommissarische Vorsitzende Wolfgang Kaltegärtner gegenüber den WN. „Im Vorstand herrscht Einigkeit darüber, dass wir 2020 antreten wollen“, bekräftigte er.