Besonders bemerkenswert ist das Interesse vieler jüngerer Menschen. Ob das an Greta Thunberg und der „ Fridays for Future “-Bewegung liegt, sei dahingestellt. Was zählt, ist, dass sich junge Menschen für die politischen Belange hier vor Ort engagieren – und dass sie das in demokratischen Parteien tun.

Bleibt noch die spannende Frage, welche Kandidaten für das Bürgermeisteramt ins Rennen gehen werden. Lange sollte Amtsinhaber Richard Borgmann die CDU mit seiner Entscheidung über eine erneute Kandidatur nicht mehr hinhalten. Und die Union wiederum täte gut daran, einen Plan B zu haben. Denn bis zum Wahltag sind es keine elf Monate mehr.