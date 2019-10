„Zurzeit befinden wir uns in Andalusien“, erzählt der 39 Jahre alte Szitar, der, wie seine 38-jährige Frau, für diese Reise Job und Wohnung aufgab. „Gestartet sind wir bei meinen Eltern in Senden. Von dort aus ging es über Nordfrankreich und Nordspanien weiter über Portugal in die spanische Provinz Cádiz.